Resident Evil 3 Remake in offerta su Instant Gaming

Nonostante non sia ancora ufficialmente sbarcato nei negozi, Resident Evil 3 Remake è già disponibile in versione digitale per PC ad un ottimo prezzo ed è acquistabile con ben il 27% di sconto sul celebre portale Instant Gaming. A soli 43.99 euro rispetto ai 60 ufficiali è infatti fin da ora possibile fare nostra l’ultima fatica di Capcom, assicurandoci così di poter giocare a Resident Evil 3 Remake fin dal giorno del lancio.

Resident Evil 3 Remake è la riproposizione in vesti moderne del celebre titolo horror del 1999, in cui i giocatori sono chiamati a impersonare l’agente speciale Jill Valentine in una Raccoon City colma di zombie e, soprattutto, del famigerato Nemesis. A rendere l’offerta di Resident Evil 3 Remake ancor più appetibile è inoltre la presenza di Resident Evil Resistance, multiplayer asimettrico 4vs1 in cui un gruppo di sopravvissuti deve scappare da un Mastermind che li osserva tramite delle telecamere e manda loro contro amenità di ogni tipo.

Se siete interessati ad approfittare di questa interessantissima offerta potete recuperare Resident Evil 3 Remake per Steam a solamente 43.99 euro direttamente su Instant Gaming. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il prezzo di Instant Gaming per il titolo di Capcom scenderà ulteriormente da qua a domani nessun problema: il celebre portale vi rimborserà infatti la differenza di prezzo. Resident Evil 3 Remake arriverà ufficialmente su PC, Xbox One e PlayStation 4 domani, ossia il 3 aprile 2020.

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Instant Gaming. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno quindi anche il nostro sito.

