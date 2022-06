Dopo aver conquistato stuoli di vecchi e nuovi fan con i remake del secondo e terzo capitolo, Capcom si sta preparando a conquistare nuovamente il mercato il prossimo 24 marzo con Resident Evil 4 Remake. Un appuntamento, ovviamente, fin da ora desideratissimo da miriadi di giocatori, che possono provare a ingannare l’attesa prenotandolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Resident Evil 4 Remake permetterà a vecchi e nuovi giocatori di rivivere l’esperienza dell’iconico quarto capitolo della celebre saga in una veste grafica completamente rifatta e al passo coi tempi. Tensione, paura e pericoli che hanno reso indimenticabile l’avventura di Leon torneranno quindi ai massimi livelli, consentendo a tutti di giocare a uno dei capisaldi del genere nel miglior modo possibile. Insomma, di motivazioni per attendere Resident Evil 4 Remake con trepidazione ce ne sono decisamente parecchie.

A oggi Capcom non ha ancora purtroppo svelato se saranno rese disponibili eventuali Limited o Collector’s Edition per il titolo. Sarà nostra cura aggiornare questo articolo nel caso venissero annunciate al grande pubblico. Nel frattempo Resident Evil 4 Remake può a partire da ora essere prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato. Di seguito tutte le offerte disponibili, suddivise per store e, ovviamente, versione del gioco.

