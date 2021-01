Returnal: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

La cosiddetta next gen è oramai partita da diversi mesi e, come è giusto che sia, cominciano finalmente ad affacciarsi sul mercato sempre più esperienze esclusive per la nuova generazione di console. Uno dei titoli più attesi di questa prima parte di 2021 è sicuramente Returnal, gioco sviluppato da Housemarque previsto in esclusiva per PS5. Returnal è attualmente atteso per il prossimo 19 marzo a un prezzo consigliato di 80€, ma, fortunatamente, è possibile acquistarlo fin da ora a un prezzo più conveniente, risparmiando così diverse decine di euro. Non male per quella che è una delle esclusive PS5 più attese del momento.

Returnal, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è uno shooter in terza persona con elementi roguelike ambientato in un setting futuristico. Nell’attesissimo titolo di Housemarque saremo chiamati a metterci nei panni di Selene, una pilota spaziale bloccata in un loop temporale in un pianeta alieno, da cui neanche la morte ci permetterà di fuggire. Una situazione non certo rosea e irta di pericoli, in cui potremo immergerci a partire dal prossimo 19 marzo in esclusiva PS5. Returnal promette di sfruttare tutti i benefici della nuova console di casa Sony, come l’innovativo controller DualSense con il feedback aptico e l’audio 3D, oltre che caricamenti ridotti all’osso grazie alle performance del nuovo SSD di PS5. Il tutto, ovviamente, a quello che è il miglior prezzo sul mercato!

