Col caldo che sta attanagliando il nostro paese in questi giorni, stare seduti alla scrivania, magari per studiare o per lavorare, non è proprio il massimo e, per questo, molti di voi potrebbero essere alla ricerca di una soluzione comoda e funzionale che vi permetta, quanto meno, di rinfrescarvi un po’.

Se, dunque, siete alla ricerca di un prodotto “da scrivania” che sia funzionale, ma soprattutto economico da acquistare, allora sarete felici di raccogliere questa nostra segnalazione di oggi, che rimanda ad un prodotto venduto su Amazon davvero niente male!

Parliamo del piccolo, ma funzionale, ventilatore da tavolo del brand emergente Ocoopa, che è venduto su Amazon all’ottimo prezzo di 16,99€, che non sono poi molti per un dispositivo che non solo funziona decisamente bene, ma che ha anche un design piacevole e funzionale.

Questo piccolo ventilatore, infatti, al netto del suo prezzo davvero abbordabile, si propone come un dispositivo davvero ben fatto, equipaggiato com’è con un motore brushless in rame, che permette alle pale di girare ad alta velocità. Anche il design, come detto, è davvero ben studiato, ed è disegnato per massimizzare il flusso d’aria, pur occupando pochissimo spazio!

Privo di batterie, può essere collegato direttamente ad una presa USB, o anche ad una powerbank o utilizzato in auto, premesso un adattatore che, tuttavia, non è incluso nella confezione. Dotato di 3 differenti velocità, monta una base solida e molto robusta, che impedisce qualsiasi oscillazione o movimento, per il massimo della sicurezza, ma anche della silenziosità.

La testa, inoltre, è ruotabile a 360 gradi, e vi garantirà un posizionamento comodo e adeguato anche qualora lo spazio sulla vostra scrivania fosse poco il che, a dirla tutta, è un vantaggio davvero considerevole, visto che molti di questi dispositivi, in genere, hanno una scarsa orientabilità.

Insomma, il ventilatore Ocoopa è un piccolo gioiellino, utile magari da portare anche in vacanza. Per questo, val davvero la pena prenderlo in considerazione, specie considerando il suo attuale prezzo di soli 16,99€! Per questo, non ci resta altro che invitarvi ad acquistare subito questo sfizioso mini ventilatore, suggerendovi di visitare subito la pagina Amazon dedicata alla promo, così da completare subito il vostro acquisto.

