Se siete intenzionati ad acquistare degli ottimi articoli per la vostra cucina, vi consigliamo di dare uno sguardo alla sezione Amazon contenente numerosi elettrodomestici con sconti che toccano anche il 36%. Sullo store potrete trovare numerosi prodotti, per ogni necessità e budget, a partire dai classici frullatori fino a grill elettrici e friggitrici ad aria.

Inoltre, tutte le proposte delle store sono legate ai grandi marchi del settore: Bialetti, Electrolux, Philips e molto altro ancora. Per questo, trattandosi di offerte particolarmente valide e non avendo modo di sapere quante siano le unità ancora disponibili, vi consigliamo di portare a termine i vostri acquisti il prima possibile.

Come vi abbiamo anticipato, la sezione Amazon ha davvero tutto ciò che vi può servire in cucina, che sia per la preparazione dei primi piatti fino oppure dolci, spremute e smoothie. Nel caso foste alla ricerca di una macchina del caffè valida e performante, abbiamo pensato di proporvi l’ottima Mokona Silver di Bialetti disponibile al prezzo di 89,90€ invece di 119,90€.

L’iconica Moka è stata rivisitata in chiave moderna e, oltre a essere molto più grande rispetto alla classica macchinetta da caffè, è stata anche pensata per preparare ben 2 tazzine contemporaneamente. Inoltre, vi consente di scegliere tra 3 modalità di preparazione differenti, con caffè macinato, in cialde o addirittura in capsule. Non meno importante, dispone di una lancia a vapore per montare il latte e gustare cappuccini densi e cremosi come al bar.

In alternativa, se state pensando di acquistare una friggitrice ad aria dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, la proposta migliore è la Midea MF-CN35C2 da 3,5 L disponibile a soli 74,99€ invece di 88,90€. Grazie alla tecnologia Dual Cyclone Rapid Air che ottimizza il flusso d’aria, questo elettrodomestico vi permette di cuocere le vostre ricette più velocemente e uniformemente, assicurandovi il massimo della croccantezza pur non utilizzando l’olio. Inoltre, grazie al display LED di cui dispone, selezionare la funzione perfetta secondo gli ingredienti non è mai stato così semplice. Le opzioni a vostra disposizione sono molte: cottura, grigliatura, frittura ad aria, tostatura oppure semplice riscaldamento!

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Amazon dedicata.

