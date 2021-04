Risparmia fino a 775€ con il doppio sconto IVA di Euronics

Grazie alla nostra continua ricerca di offerte, abbiamo scoperto che il catalogo di Euronics si è arricchito di fantastiche opportunità, con sconti che non si limitano solo ad eliminare l’IVA, ma persino a raddoppiarla, permettendovi di risparmiare il 36% su un’ampia categoria di prodotti, tra cui elettrodomestici, smartphone, smart tv e articoli informatici adatti per lo smart working fino al 28 aprile.

Le opportunità di fare un ottimo acquisto sono tante e una di queste vede la smart tv LG OLED55CX6LA da 55 pollici proposta a 1.399,00€ invece di 1.999,00€, un risparmio che vi permetterà di portarvi a casa un modello perfetto non solo per i film, ma anche per il gaming, grazie alla presenza della porta HDMI 2.1, necessaria per giocare ad alte risoluzioni e, soprattutto, ad elevati framerate e sfruttare così tutte le potenzialità delle console di nuova generazione.

Con la LG OLED55CX6LA, la vostra esperienza visiva e acustica raggiungerà nuove vette, merito di un pannello capace di offrire colori realistici e tanto contrasto e degli altoparlanti che, grazie all’intelligenza artificiale, sono in grado di aumentare le giuste frequenze in base al contenuto visualizzato, facendo sì che il risultato finale sia un’esperienza coinvolgente e senza sbavature. Insomma, un prodotto tech di altissimo livello, equipaggiato con le ultime tecnologie concepite dalla casa madre.

Ovviamente, per scoprire tutte le altre offerte vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale della promozione ed, eventualmente, dare un’occhiata alla nostra lista prodotti personalizzata in calce, dove abbiamo riportato quelle che sono, a nostro giudizio, le offerte più interessanti. Rimane valido il nostro solito consiglio di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

