Questo gioco da tavolo CROLLA a 56€! Occasione IMPERDIBILE

Con una durata di gioco che oscilla tra 120 e 180 minuti, questo avvincente gioco da tavolo è ideale per 1-5 giocatori dai 14 anni in su.

Asmodee - Le Case della Follia, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta di un gioco da tavolo consigliato agli amanti dei misteri intricati e delle atmosfere gotiche. Più precisamente, si tratta dell'espansione del noto gioco da tavolo, che vi trasporterà nelle oscure profondità della giungla amazzonica, dove templi dimenticati e creature insidiose attendono solo di essere scoperti ed esplorati. Se vi piace investigare e siete pronti a sfidare gli abissi dell'ignoto, questa esperienza ludica farà al caso vostro!

Progettato per giocatori da 14 anni in su, il gioco promette intense sessioni di gioco, da vivere in solitaria o con un gruppo di amici fino a 5 partecipanti. Ognuno avrà il compito di risolvere enigmi, svelare segreti e contrastare forze che sfidano la comprensione umana. Le avventure proposte vi cattureranno con la loro imprevedibile evoluzione e le svolte che solo un autentico fan del genere orrorifico potrebbe apprezzare.

Insomma, un'intrigante variante del gioco originale, pensata per ampliare la vostra avventura nel mondo creato da H. P. Lovecraft. Le sue caratteristiche la rendono un must-have per gli appassionati e i collezionisti, mentre la capacità di garantire serate di gioco indimenticabili con amici e famiglia dovrebbe convincervi a considerarne l'acquisto. Questa decisione potrebbe essere ulteriormente incentivata dal già menzionato sconto, il quale potrebbe terminare in qualsiasi momento.

