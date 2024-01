Prezzo BOMBA su questo robot aspirapolvere iRobot! (-20%)

Scoprite il Braava Jet m6 di iRobot, il robot lavapavimenti all'avanguardia che vi assicura una casa splendente con il minimo sforzo. Approfittate dell'offerta speciale su Amazon: il prezzo originale è di €499,00 ma può essere vostro a soli €399,89!

iRobot Braava Jet m6, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi sogna una casa pulita e luminosa, senza dover dedicare ore alla pulizia, l'iRobot Braava Jet m6 è la soluzione giusta. Questo avanzato robot lavapavimenti è infatti perfetto per chi desidera liberarsi dello sporco quotidiano con la minima fatica. Dotato di Precision Jet Spray, il Braava Jet m6 smacchia e igienizza efficacemente anche contro il più ostinato residuo di unto, assicurando un ambiente pulito senza bagnare mobili o tessuti.

L'innovativa intelligenza artificiale di cui è dotato questo iRobot permette di selezionare automaticamente il metodo di pulizia più adatto in base al panno usato, catturando lo sporco con un'efficace azione elettrostatica. Se cercate un alleato tecnologico che apprenda dalle vostre abitudini e si adatti al vostro ritmo di vita, con la tecnologia Imprint Smart Mapping, l'iRobot Braava Jet m6 potrà pulire le stanze che decidete e nel momento che preferite, con un apprezzabile risparmio di tempo.

Il robot lavapavimenti iRobot Braava Jet m6 porta l'efficienza della robotica avanzata nella pulizia quotidiana delle vostre case. Sfruttando un potente spray a jet, rimuove sporco e residui di unto senza bagnare gli arredi. Braava Jet m6 mappa la vostra casa, permettendovi di selezionare le stanze da pulire e programmare l'azione nei tempi da voi preferiti. L'intelligenza artificiale integrata si adatta ai panni utilizzati, migliorando la cattura dello sporco e offrendo una pulizia personalizzata.

Il Braava Jet m6 rappresenta il picco dell'innovazione domestica. A soli €399,89 invece di €499,00, vi offre non solo la comodità di pavimenti puliti senza sforzo, ma anche l'esperienza accumulata da iRobot in oltre 30 anni di attività. Un alleato intelligente che si adatta al vostro stile di vita, apprendendo le vostre abitudini e rispondendo ai comandi vocali. Non perdete l'opportunità di abbracciare il futuro della pulizia domestica.

