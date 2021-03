Robot aspirapolvere Samsung ad un prezzo fuori di testa da MediaWorld!

La nostra rassegna delle migliori offerte del giorno prosegue con le occasioni di MediaWorld incluse nel suo Solo per Oggi, che anche questo lunedì propone tantissimi prodotti come smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, tanti accessori da gaming e dispositivi per la cura della persona con sconti che possono arrivare anche al 60%, ma solo fino a mezzanotte! Ma questa non è la sola promozione che potete trovare da MediaWorld, vi ricordiamo infatti che sul portale sono ancora attive molte occasioni sui prodotti smart che potranno saziare sicuramente la vostra fame di sconti!

Tra tutti questi prodotti vogliamo segnalarvi in particolar modo il robot 2 in 1 Samsung VR05R5050WK, che in queste ore sul portale di MediaWorld è disponibile a soli 219,99€, con uno sconto di ben 180€, insomma una vera occasione da non perdere! La prima cosa che va detta sul Samsung VR05R5050WK è che questo robot non si limita ad aspirare lo sporco dai pavimenti, infatti si tratta di un dispositivo che è anche in grado di lavare efficacemente le superfici attraverso l’impiego di un panno in microfibra, continuamente bagnato da un contenitore d’acqua interno.

Nonostante il suo doppio funzionamento, e quindi l’aggiunta dei componenti necessari per il lavaggio, Samsung VR05R5050WK mantiene comunque un design sottile, alto appena 8,5 cm, ossia perfetto per passare sotto la maggior parte dei mobili e pulire anche le zone più difficili da raggiungere.

Attraverso la sua pratica app dedicata vi sarà possibile attivare, spegnere o impostare una delle 4 modalità di pulizia di Samsung VR05R5050WK, ed arrivare persino ad aumentare o diminuire il flusso dell’acqua dei lavaggi. La batteria di Samsung VR05R5050WK invece è stata ottimizzata per durare e riesce a raggiungere anche i 150 minuti di attività con i suoi 3400 mAh, arrivando a coprire anche ampie superfici con una sola carica.

Insomma, avrete capito che un'aspirapolvere robot come il Samsung VR05R5050WK a questo prezzo è una vera occasione da non perdere, ma rimane solo una delle tante offerte proposte da MediaWorld nel suo Solo per Oggi

