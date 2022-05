Se siete alla ricerca di capi d’abbigliamento sportivi a un prezzo davvero conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo alla sezione Saldi estivi presente sullo store Nike! Nella categoria dedicata, potrete trovare numerosi prodotti da uomo, donna e bambino in sconto fino al 40%.

Le proposte aderenti alla promozione sono davvero molte, a partire da scarpe da running e sneaker fino ad abbigliamento sportivo, streetwear e le nuovissime maglie da calcio Stadium Home in differenti versioni. Data la validità delle offerte e il tempo limitato in cui potrete sfruttarle, vi invitiamo ad accedere al vostro account Nike e portare a termini i vostri acquisti il prima possibile!

Gli appassionati di basket non potranno assolutamente lasciarsi sfuggire la maglia Los Angeles Lakers City Edition, disponibile nella colorazione Field Purple, al costo di soli 65,97€ invece di 109,99€. La maglia, creata in collaborazione con NBA, unisce gli elementi più iconici delle divise storiche dei Lakers e sopratutto è realizzata con fibre di poliestere riciclato al 100%.

L’ottima qualità del prodotto è garantita dalla tecnologia Nike Dri-FIT e dal morbido tessuto a doppia maglia di cui è dotata, in grado di allontanare il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la vostra pelle asciutta anche durante un allenamento particolarmente intenso. Inoltre, la targhetta del prodotto è provvista del logo Swoosh e di quello NBA entrambi ispirati al diamante, ovviamente per commemorare il 75° anniversario dell’NBA.

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Nike dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

