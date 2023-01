Siamo ufficialmente nel tanto atteso periodo di sconti invernali e, tra le proposte da non perdere sui vari shop, abbiamo pensato di consigliarvi la fantastica sezione Saldi Faraonici di Monclick con ribassi imperdibili su elettrodomestici, smartphone, notebook e altro ancora. All’interno della categoria creata dallo store, infatti, potrete decidere cosa acquistare con ribassi che toccano addirittura il 50%.

Fino al 31 gennaio, avrete la possibilità di scegliere tra smart Tv top di gamma a prezzi eccezionali, notebook perfetti per lavorare, studiare o per il gaming e ovviamente un buon numero di prodotti per la casa che vi permettano di risparmiare drasticamente sulla bolletta di fine mese. Il nostro invito è di portare a casa i prodotti adatti a voi il prima possibile, tenend0 presente che non sappiamo quante siano le unità a disposizione!

Tra le proposte imperdibili c’è indubbiamente il V12 Detect Slim Absolute disponibile ad appena 499,00€ invece di 649,00€, per uno sconto imperdibile del 23%. Un’offerta davvero eccellente tenendo presente che si tratta di un fantastico articolo a marchio Dyson, tra i brand leader nella produzione di elettrodomestici e prodotti tech per la cura della persona.

Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi il V12 Slim Absolute, potente e versatile, ideato per pulire ovunque e facilitare drasticamente la vostra routine quotidiana. Tutte le caratteristiche tecniche dell’aspirapolvere ne garantiscono un grado d’eccellenza impareggiabile, in primis il motore digitale Dyson Hyperdymium di cui è dotato. Quest’ultimo è in grado di raggiungere 150AW di potenza e ben 125.000 giri al minuto, riuscendo a anche polver, peli e capelli su praticamente ogni superficie.

Non meno importante, nella confezione troverete ben 2 spazzole da sfruttare al meglio. La prima è la Laser Slim Fluffy dal profilo molto basso, con setole in nylon, filamenti in fibra di carbonio perfetti per raggiungere gli spazi più stretti e un laser pensato per scovare anche lo sporco invisibile a occhio nudo. La seconda è la Direct Drive, ideata appositamente per pulire in profondità anche varie tipologie di tessuti, tra cui tappeti e materassi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Monclick dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

