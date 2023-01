Gennaio è il mese dei saldi, nonché il momento perfetto per rimodernare alcuni aspetti della nostra vita. Se siete dei videogiocatori, queste prime settimane dell’anno rappresentano l’occasione propizia per aggiornare il vostro set-up, preparandovi per i favolosi titoli in uscita nel corso del 2023; ovviamente, l’elemento più importante in assoluto è il PC, e grazie alle offerte proposte da Comet potrete acquistarne uno nuovo risparmiando centinaia di euro.

Tantissimi notebook e PC desktop sono infatti in saldo sulla pagina dello store dedicata, con ribassi che arrivano fino al 30%! Inoltre, per molti prodotti potrete godere del 5% di sconto extra al carrello, risparmiando dunque ancora di più sul prezzo già ridotto. Il catalogo è veramente ampio, quindi troverete sicuramente l’articolo che fa per voi, e potrete farvelo arrivare a casa usufruendo della spedizione gratuita.

I prodotti disponibili spaziano per caratteristiche e fasce di prezzo, ma sono tutti delle migliori marche come MSI, Acer, Lenovo e HP. Non vi resta dunque che scegliere se optare per un notebook, ideale soprattutto per chi viaggia e desidera un portatile anche per lavorare o studiare, o se puntare su un PC desktop, adatto per venire aggiornato e personalizzato col passare del tempo.

Se prediligete i notebook, nel catalogo di Comet potrete trovare per esempio l’MSI GF63 Thin, in sconto a 899,00€ invece di 1.299,00€, per un ribasso del 30%! Si tratta di un portatile da gaming dotato di un processore Intel Core i7 di 11esima generazione e scheda grafica NVIDIA RTX 3050, con cui riuscirete a giocare con prestazioni ottime e godendo di un magnifico display Full HD da 15,6″. Inoltre, la batteria vi durerà oltre 7 ore, quindi potrete utilizzarlo in ufficio, in treno o sul divano senza dovervi preoccupare di collegarlo dopo poco alla corrente.

In alternativa, se preferite optare per un PC desktop e avete un budget più elevato, vi consigliamo l’Acer Predator Orion 3000 PO3, disponibile a 1.999,00€ al posto di 2.299,00€, per una percentuale di sconto del 13%. Grazie all’accoppiata del processore Intel Core i7 di 12esima generazione con la scheda GeForce RTX 3070 potrete far girare qualsiasi titolo senza problemi, godendo di grafiche di livello altissimo e senza alcun rallentamento. Inoltre, la capacità di RAM fino a 64GB vi permetterà di migliorare ulteriormente il set-up, rendendolo capace di domare anche i giochi più esigenti.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi notebook e PC desktop in sconto sul sito di Comet, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

