I saldi invernali del 2023 sono finalmente arrivati, con moltissimi store hanno iniziato a proporre sconti sui propri articoli. Tra questi vi è Alcott, brand italiano di abbigliamento in stile casual, quindi si tratta del momento perfetto per rinnovare il guardaroba, risparmiando tantissimo sull’acquisto di capi di ogni genere!

Centinaia di articoli nella sezione di abbigliamento uomo sono infatti scontati sul sito di Alcott, con ribassi che arrivano fino al 70%! Che voi abbiate bisogno di cappotti, pantaloni, felpe, camicie o jeans, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e potete usufruire della spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori a 59,99€. Inoltre, avrete anche modo di scegliere l’opzione del pagamento in 3 rate senza interessi con Klarma!

Per esempio, tantissimi pullover col cappuccio, disponibili in svariati colori e taglie che vanno dalla S alla XXL, sono disponibili a soli 15,99€ invece di 29,99€, per un ribasso del 47%! Se invece siete alla ricerca di un cappotto, un fantastico modello con tasconi e cappuccio è in offerta a 39,99€ al posto di 85,99€, per uno sconto del 53%!

Alcott è un nato nel 1990 come brand cardine del Gruppo Capri, ed è cresciuto rapidamente fino ad affermarsi come una delle aziende nel settore fashion più apprezzate sia a livello nazionale che all’estero. Sono infatti tantissimi i punti vendita sparsi in Italia, il che torna particolarmente utile in questo periodo di saldi, dato che il reso degli acquisti online è sempre completamente gratuito: se qualcosa non vi dovesse soddisfare, potrete portarlo semplicemente in negozio per ottenere un rimborso o cambiarlo!

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni dei moltissimi capi da uomo in sconto sullo store online di Alcott, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata ai saldi per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le scorte degli articoli della vostra taglia potrebbero esaurire in fretta!

