Se siete alla ricerca di capi d’abbigliamento in promozione, vi consigliamo di dare uno sguardo sullo store ufficiale Timberland, dove potrete acquistare tra delle fantastiche offerte di mezza stagione! I saldi sono disponibili su gran parte del catalogo e saranno attivi solo fino al 19 aprile, su capi da uomo, donna e bambino. I prodotti in ribasso sono moltissimi, disponibili in taglie e in diversi colori, ma non è finita qui!

Le offerte Timberland al 20% di sconto rispetto al prezzo da listino ma, per ottenere un’ulteriore ribasso del 10%, vi basterà usufruire di un semplice codice sconto al momento del checkout. Una volta aggiunto tutto nel carrello, dovrete copiare e incollare il coupon AFFMSSEXT10 nell’apposito box e il totale diminuirà in automatico. Proprio per questo, vi consigliamo caldamente di acquistare quanti più capi preferite il prima possibile, prima che i prezzi tornino a salire!

Qualsiasi siano i vostri desideri, potrete soddisfarli a dei prezzi d’occasione! Tra gli articoli aderenti ai saldi, non potevano mancare delle varianti interessanti e moderne dei classici Yellow Boots Timberland, tra le scarpe più iconiche del marchio. In alternativa stivali, sneaker, anfibi, scarpe da ginnastica e scarpe da barca, disponibili in moltissime varianti di colore e in numerose taglie!

Anche il resto della sezione in sconto è variegato e interessante, partendo dalle felpe adatte alla mezza stagione, passando per t-shirt e camicie, fino ad accessori di ogni genere come borse e valigie. Vi ricordiamo che al momento potrete acquistare questi capi d’abbigliamento con il 20% di sconto e, in più, applicare un semplice codice che scalerà un ulteriore 10% dal totale!

Questi sconti di cui vi abbiamo parlato sono solo un assaggio delle numerose offerte con sconti super validi, in questo periodo di offerte primaverili, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina Timberland dedicata.

N.B. Ricorda di inserire il coupon AFFMSSEXT10 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

