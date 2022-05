Se siete amanti dei videogame e state cercando qualche titolo nuovo da recuperare, vi consigliamo di dare uno sguardo alle numerose offerte disponibili sullo store ufficiale Ubisoft fino al 31 maggio. Abbiamo pensato di proporvi proprio la doppia promozione presente sul sito, poiché non solo potrete acquistare titoli scontati fino al 75% ma avrete la possibilità di applicare anche un ulteriore ribasso di 10€!

Acquistando un videogioco che costi almeno 15,00€, potrete attivare lo sconto extra semplicemente copiando e incollando il codice LEGEND22 in fase di checkout e, in pochi secondi, vedrete il totale scendere automaticamente. Poiché si tratta di un’offerta molto interessante, limitata e di cui non sappiamo quanti siano i codici ancora disponibili, vi consigliamo di portare a termine il vostro acquisto prima che il prezzo torni a salire.

Tra le numerose proposte dello store, ci sono titoli per tutti i gusti e ovviamente anche i best seller Ubisoft per eccellenza. Per esempio potrete trovare Far Cry 6 e Riders Republic Standard Edition scontati del 50%, Assassin’s Creed Valhalla del 60% e Rainbow Sia Siege Deluxe Edition del 67%.

Tra i videogiochi più convenienti c’è indubbiamente la sparatutto militare Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint nella fantastica Gold Edition scontato del 75%! Si tratta di un open world, giocabile per la prima volta in solitaria o in co-op fino a un massimo 4 giocatori e vi metterà nei panni dell’ ex-Ghost, ferito, braccato e sperduto su Auroa, pronto a lottare per sopravvivere. Il vostro scopo sarà trovare i giusti alleati e decidere come sconfiggere i nemici più forti di sempre: i Lupi.

I giochi di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Ubisoft dedicata.

