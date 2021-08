Samsung: 10% di extra sconto su tantissimi Smart TV anche Neo QLED e QLED

Quest’oggi vi abbiamo segnalato un numero molto copioso di iniziative provenienti dai maggiori siti di shopping online, eppure le occasioni di risparmio non sono finite. Samsung, infatti, ha inaugurato una nuova promozione che permette di ottenere un extra-sconto del 10%, tramite un coupon, su tantissimi Smart TV della linea Neo QLED e QLED!

Come specificato, per poter beneficiare dell’extra-sconto è necessario inserire nel carrello il coupon “PROMOTV10”, durante la fase d’acquisto del prodotto scelto, che si andrà a sommare al naturale sconto, laddove disponibile. Tra gli articoli compatibili con la promozione indetta dal colosso asiatico, vi consigliamo di dare uno sguardo al smart TV Samsung UE50AU9070UXZT che potrete acquistare a 609,00€ anziché il precedente prezzo di 799,00€. Utilizzando il buono oggetto dell’articolo, il costo scenderà ulteriormente a 548,10€!

Il televisore in questione si presenta con un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione nativa in 4K UltraHD, con il quale è possibile immergersi in immagini con un miliardo di sfumature di colori, grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color che offre il massimo del realismo, in tutte le circostanze. Poi, con il sistema dell’High Dynamic Range (o HDR), questo prodotto garantisce una gamma cromatica nettamente migliore rispetto a tanti altri concorrenti di questo segmento di mercato.

Inoltre, al suo interno è disponibile un potente processore, denominato Samsung Crystal Processor 4K, che assicura ottime prestazioni non solo durante la visione di contenuti multimediali (anche quelli pesanti ndR) ma anche durante la riproduzione di contenuti non nativi in 4K, poiché è in grado di portarli alla massima risoluzione grazie ad un sistema di upscaling.

Stiamo parlando, insomma, di un prodotto che eccelle in quasi tutti i campi e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventerà un ottimo investimento per il futuro! Ciò detto, considerando il gran numero di articoli compatibili con il codice sconto, vi consigliamo di visionare l’intera proposta di Samsung al seguente indirizzo, cosicché possiate acquistare il vostro tv preferito!

Infine, prima di passare alla nostra rassegna di prodotti, non dimenticate che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B.: I prezzi riportati in basso non includono l’extra-sconto “PROMOTV10” oggetto dell’articolo!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!