Samsung: centinaia di premi in palio acquistando dallo store ufficiale entro l’11 luglio

Se cercate una promozione che vi permetta non solo di risparmiare ma anche di avere la possibilità di vincere fantastici premi, allora l’iniziativa in corso sullo store ufficiale Samsung saprà catturare la vostra attenzione. Valida fino all’11 luglio, la promozione consiste nel fare solamente un acquisto di almeno 499,00€, scegliendo uno dei tantissimi prodotti Samsung selezionati per questa iniziativa, nella quale non mancano smartphone, tablet, smart tv e tutto ciò che vi permetterà di entrare nell’ecosistema Samsung, per entrare nel concorso che potrà farvi vincere uno dei tantissimi premi, e che premi!

Come sempre, l’acquisto lo si dovrà registrare su Samsung Members entro il 29 luglio, mentre si dovrà attendere il 24 agosto per scoprire se si è stati fortunati. Qualora lo foste, riceverete in regalo una delle 100 smart tv Samsung UE55AU9070, uno dei 56 Air Purifier Cube, uno dei 44 Air Purifier, uno dei 15 Smart Monitor, uno dei 191 Samsung Galaxy S20 FE 5G, uno dei 80 Samsung Galaxy S20 FE, uno dei 60 Galaxy Watch Active2 da 44mm o uno dei 70 Galaxy Watch Active2 da 40mm.

Come avrete notato, il numero dei premi è elevatissimo, quindi le probabilità di rientrare tra i vincitori non sono poi così basse. Se a questo aggiungiamo il fatto che sullo store ufficiale Samsung sono ancora in corso molte offerte interessanti, tra cui quella inerente all’ottima soundbar con subwoofer Samsung HW-Q60T, è facile comprendere che siamo di fronte ad un’occasione imperdibile, soprattutto per coloro i quali si apprestavano ad acquistare un nuovo prodotto tecnologico a marchio Samsung.

Detto ciò, non ci resta che invitare gli interessati a dare un’occhiata alla pagina dedicata e valutare quale prodotto acquistare per cercare di vincere uno di questi fantastici premi. Intanto, vi ricordiamo che per tutte le altre offerte ci sono anche i nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

