Samsung Galaxy A52 e A72, risparmia fino a 126€ con la supervalutazione!

Se gli ultimi smartphone presentati da Samsung hanno saputo attirare la vostra attenzione al punto da invogliarvi all’acquisto, vi informiamo che il produttore vi permetterà di risparmiare fino a 126€ su Galaxy A52 e Galaxy A72 grazie alla supervalutazione del vostro dispositivo usato, valida fino al 10 aprile. Un’ottima occasione, dunque, per sbarazzarsi in modo semplice e veloce del vecchio smartphone e acquistare uno dei modelli che, seppur presentati da poco, hanno già dimostrato di essere validi e con un buon rapporto qualità/prezzo.

La supervalutazione è compatibile con smartphone a marchio Huawei, Apple, LG e Samsung, quindi ci sono ottime probabilità che voi abbiate un dispositivo compatibile con la promozione. Ovviamente, la valutazione finale dipenderà dal modello che deciderete di dare in permuta e, una volta accettata, vi sarà accreditato l’importo dovuto direttamente sul vostro conto bancario che avrete comunicato durante la fase di richiesta sul sito ufficiale.

Una volta che avrete selezionato il Galaxy A52 o Galaxy A72 e il modello da spedire, il tutto avviene in modo semplice, con il sito che vi guiderà passo passo durante tutta la procedura. Detto ciò, vi ricordiamo che i nuovi dispositivi Samsung presentano caratteristiche degne di nota, con entrambi che vantano una nuova fotocamera principale, la cui qualità si avvicina molto ai top di gamma del brand.

A stupire è il teleobbiettivo 3x di Galaxy A72, difficile da trovare in questa fascia di prezzo, che vi permetterà effettuari scatti dettagliati anche dalla lunga distanza. Come non citare poi la batteria da ben 5.000 mAh, mai così grande in uno smartphone della serie Galaxy A, che permetterà al display da 6,7 pollici di rimanere acceso per molte ore, dandovi la sicurezza di non dover ricaricare nel corso della giornata, anche se siete soliti usare lo smartphone in modo incessante.

Lo store ufficiale Samsung, quindi, vi da modo di comprare i nuovi modelli della serie Galaxy A a prezzi vantaggiosi sbarazzandovi del vostro attuale smartphone. L’offerta potrebbe rivelarsi interessante, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina ufficiale per scoprire quale sarà la valutazione del vostro dispositivo, oltre a scoprire tutte le caratteristiche all’avanguardia di Galaxy A52 e Galaxy A72. Ciò detto, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!