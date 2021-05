Samsung Galaxy S21 ad un prezzo shock nelle offerte Mediaworld

Dal momento che si avvicina la festa della mamma, la promozione Solo per Oggi di Mediaworld potrebbe rivelarsi più vantaggiosa che mai, dato che il portale propone in offerta anche una serie di elettrodomestici per la casa che potrebbero tornare utile alle mamme, oltre ad alcuni dispositivi più ambiti come smartphone e smart tv. Anche oggi, quindi, il grande store vi da modo di risparmiare cifre sostanziose su molteplici categorie di prodotti, ma sempre e solo fino alla mezzanotte di oggi, quando i prezzi torneranno poi a quelli originali e ci vorrà un po’ prima di vederli di nuovo in offerta.

Una delle migliori offerte di questo giovedì è quella relativa al Samsung Galaxy S21, il modello base dell’ultima generazione dell’acclamata serie Galaxy S, che viene proposto a 699,00€ e non ai soliti 879,00€, il cui risparmio di 180,00€ invoglierà quasi sicuramente più di una persona a valutarne l’acquisto, anche perché parliamo di uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, munito di chip di ultima generazione e una serie di caratteristiche tecniche che è possibile trovare solo su dispositivi di un certo livello.

Un aspetto di cui il Samsung Galaxy S21 può vantarsi è il display Dynamic AMOLED 2X, che è sempre stato uno dei fattori che ha permesso a Samsung di stare un passo avanti rispetto alla concorrenza, grazie a luminosità e colori all’avanguardia, ma ovviamente lo schermo non è l’unico elemento a decretare l’eccellenza di questo modello, visto che ogni altro aspetto dello smartphone è stato portato ai massimi livelli.

Il comparto fotografico è uno di questi, dal momento che implementa alcuni dei migliori sensori fotografici, che vi permetteranno di scattare foto con una qualità paragonabile quasi a quella di un’ottima fotocamera digitale. Non a caso, smartphone come il Samsung Galaxy S21 hanno fatto crollare l’interesse verso le fotocamere compatte, lasciando il richiamo di quest’ultime solo per gli appassionati di fotografia più esigenti.

Insomma, Mediaworld vi da la possibilità di acquistare uno dei migliori smartphone del 2021 ad un prezzo più vantaggioso rispetto al solito, ma vi ricordiamo che visitando la pagina dedicata troverete numerose altre offerte interessanti. Ad ogni modo, la giornata è appena iniziata, quindi vi consigliamo di rimanere sintonizzati per scoprire altre opportunità di acquisto e ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

