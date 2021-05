Sconti oltre il 50% su tanti articoli tech da Monclick!

Se nelle offerte della mattinata non avete trovato il vostro prodotto preferito o, semplicemente, volevate attendere un eventuale risposta da altri portali come Monclick, sarete felici di sapere che le controproposte sono arrivate. Monclick, infatti, ha dato inizio ad una serie di sconti magici, usufruibili fino al 18 maggio, che vi permetteranno di portarvi a casa buona parte dell’immenso catalogo con sconti che in alcuni casi superano il 50%.

Uno dei prodotti a ricevere una tale scontistica è la lavastoviglie a scomparsa totale Candy CDI 1L38-02, che viene venduta a soli 279,90€ invece di 479,90. Come se non ciò non bastasse, non parliamo di un modello qualsiasi, bensì uno dei migliori che potete acquistare attualmente in questa fascia di prezzo, in grado di garantire risultati degni di nota in tempi brevi e rumorosità ridotta.

Essendo una soluzione ad incasso a scomparsa totale, è perfetta per coloro che vogliono dare la giusta attenzione al design della propria cucina, facendo sì che la lavastoviglie vada a fondersi con il resto del mobilio, dal momento che il pannello che ricopre l’anta dell’elettrodomestico dovrà essere acquistato separatamente. I programmi di lavaggio di Candy CDI 1L38-02 sono 5, ognuno ottimizzato per uno specifico scopo, nonché al risultato finale che si vuole ottenere.

La fase di avanzamento può essere seguita attraverso un comodo display a LED, mentre è di 13 il numero di coperti supportati dal cestello, il quale dispone di una serie di accorgimenti affinché la pulizia copra ogni zona della lavastoviglie. Insomma, coloro che vogliono un modello facile da usare ma capace di eseguire un ottimo lavoro, non possono lasciarsi sfuggire questa offerta di ePrice.

Per tutti gli altri, invece, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina ufficiale, perché con ogni probabilità troverete i prodotti che vi servono a prezzi scontati. Detto ciò, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

