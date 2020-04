Sconto su Xiaomi Air 2S e Redmi Airdots S su Geekbuying grazie a questi coupon!

Se siete alla ricerca di un auricolari bluetooth dallo straordinario rapporto qualità/prezzo e, al contempo, vorreste approfittare di qualche sconto che vi faccia risparmiare qualche soldo, allora questa è l’offerta che fa per voi! Vi segnaliamo infatti che su Geekbuying sono in sconto gli ottimi Xiaomi Air 2S e Redmi Airdots S grazie a due coupon sconto che portano i pezzi dei due articoli, rispettivamente, a 78,61€ e 27,48€!

L’offerta sulle Xiaomi Air 2S, in particolare, è decisamente interessante, perché si tratta dell’ultima versione di auricolari Xiaomi, eredi naturali del modello Air 2, arrivati sul mercato da una sola settimana, e già disponibili in sconto grazie alla fulminea promozione di Geekbuying, probabilmente il primo store al mondo ad offrire un prezzo scontato su questo specifico prodotto! Per godere degli sconti, come detto, non dovrete far altro che inserire i codici coupon offertici da Geeknuying:

XIAOMIAIR2S per l’acquisto di Xiaomi Air 2S

per l’acquisto di Xiaomi Air 2S AIRDOTSS per l’acquisto di Redmi Airdots S

Ovviamente il nostro consiglio è quello di affrettarvi all’acquisto quanto prima, così da non rischiare il termine delle scorte in offerta. Un’eventualità che, specie considerando l’arrivo sul mercato recentissimo delle Xiaomi Air 2S, va certamente tenuta in conto!

