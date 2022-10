Se state cercando articoli tech, smartphone oppure elettrodomestici a un prezzo davvero folle, vi consigliamo di sfruttare gli sconti di Mediaworld fino al 21 ottobre. Nella sezione apposita, chiamata Sconto World, troverete degli sconti attivi su prodotti di ogni tipo e perfetti per ogni esigenza. Le proposte a vostra disposizione, inoltre, sono in ribasso anche fino al 40%!

All’interno della categoria creata dallo store troverete molteplici articoli adatti a voi, tutti appartenenti a grandi brand: Apple, Samsung, iRobot, Philips e molto altro ancora. Data la validità delle promozioni a vostra disposizione, il nostro consiglio è di non farvi sfuggire l’occasione e di portare a casa gli articoli perfetti per voi fintanto che sono disponibili a questi prezzi!

Tra le varie proposte, nel caso stiate cercando un modo rapido ed efficiente di pulire i pavimenti in casa vostra, non dovreste assolutamente farvi scappare l’iRobot Roomba i7158 disponibile a soli 489,30€ invece di 699,00€. Un vero e proprio affare tenendo presente che si tratta di un robot aspirapolvere top di gamma scontato del 30%, in grado di assicurarvi delle superfici super lucide in ogni stanza della vostra casa.

Il modello in questione, infatti, è ideato appositamente per imparare a conoscere gli spazi della vostra casa e distinguere tutti gli ambienti tra loro, in modo tale da permettervi di decidere quali stanze pulire e quando, La potenza di aspirazione, inoltre, è 10 volte superiore per rimuovere lo sporco più resistente e i peli di animali dai vostri pavimenti. Non meno importante, le spazzole in gomma multisuperficie! Queste consentono al robot di aderire a diversi tipi di pavimenti e rimuovere qualunque tipo di sporco, dalla polvere alla briciole, anche di grandi dimensioni.

Inoltre, il sistema di pulizia iRobot a 3 fasi rimuove lo sporco che vedete, ma anche la polvere e i residui più invisibili! Da non sottovalutare anche il filtro ad alta efficienza, realizzato in uno speciale materiale che cattura il 99% di muffa, polline, acari della polvere e allergeni derivanti da cani e gatti. Non dovrete neanche preoccuparvi di svuotare il sacchetto quotidianamente, poiché il suo contenitore ha la capienza di 30 contenitori standard e vi permette di non preoccuparvi dell’aspirapolvere per settimane!

Se state cercando altri sconti super validi che arriveranno a brevissimo, nel corso del mese di ottobre, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Mediaworld dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

