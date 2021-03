Scopri come ottenere un buono da 25€ su EMP!

Facciamo un piccolo break per segnalarvi l’ultima grande offerta messa in campo da EMP che, proprio in queste ore, offre ai suoi clienti la possibilità di acquistare moltissimi capi d’abbigliamento scontati, con anche l’occasione di risparmiare ulteriori 25€ sulla spesa totale. Per poter usufruire di questa promozione, non dovrete far altro che selezionare i prodotti di vostro gradimento arrivando ad una spesa minima di 100€, ed inserire il codice sconto SAVE nell’apposita selezione del carrello ed il gioco è fatto. Attenzione però che la promozione termina oggi quindi affrettatevi a sfruttarla se siete alla ricerca di ispirazione e idee regalo per la festa del papà!

Da questa ottima promozione presente su EMP sono esclusi alcuni articoli (libri, i media, CD e buoni regalo), ma non preoccupatevi perché il catalogo del portale è così ampio che non avrete difficolta a trovare articoli perfetti in base alle vostre necessità. Se ad esempio siete alla ricerca di capi d’abbigliamento pensati per combattere queste ultime giornate di freddo potrete sfruttare questa occasione per acquistare una nuova giacca a vento disponibile anche in particolari varianti, come questo giacchetto jeans composto per metà da tessuto denim e per metà da pelle, che potrà essere vostro a soli 48,99€.

Trattandosi di un’iniziativa disponibile su EMP, ovviamente sono inclusi molti articoli dedicati alle maggiori band di successo, come la felpa esclusiva dei Rolling Stones, che potrete acquistare a soli 99,99€, un prodotto che vista la sua incredibile cura nei dettagli i fan ameranno di sicuro. I prodotti disponibili in questa promozione sono così variegati che è possibile trovare anche alcuni pigiami come quello ispirato al Quidditch, il famoso sport del franchise di Harry Potter, dove potrete acquistare un completo composto da maglietta e pantaloncino con i colori della vostra casa preferita, come Serpeverde o Grifondoro. Infine sono presenti anche una vasta selezione di calzature, che vanno dalle sneakers come le Converse fino a stivali dalla forma più ricercata, come per i Rock Rebel che rappresentano il perfetto mix tra tessuto e metallo.

Insomma, EMP ha realizzato una promozione molto conveniente che i fan di film e fumetti non possono certo lasciarsi sfuggire! E proprio per questo motivo vi suggeriamo di visitare l’intera proposta di articoli su EMP, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi ai camerini digitali di EMP, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

