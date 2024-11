Single's Day: cos'è, quando si celebra e quanto dura?

Il Single's Day è un evento di shopping online nato in Cina, celebrato l'11 novembre di ogni anno. Quella che inizialmente era una giornata dedicata ai single si è trasformata, grazie ai colossi dell’e-commerce come Aliexpress, tra le più grandi festa commerciali al mondo, paragonabile persino al Black Friday e al Cyber Monday in termini di volume di vendite. Ma se è la prima volta che ne sentite parlare, in questo articolo vi spiegheremo cos'è il Single's Day, quando si celebra, quanto dura e perché è diventato un fenomeno globale.

Cos'è il Single's Day?

Come accennato, il Single's Day ha origini cinesi e nasce come una giornata simbolica per celebrare i single. La data, 11/11, è stata scelta proprio per la sua rappresentazione numerica composta da quattro 1, che richiamano i single. Col passare degli anni, l’evento ha assunto un significato commerciale grazie all'iniziativa di Alibaba, che ha lanciato le prime promozioni ufficiali nel 2009, trasformando il Single's Day in un'occasione di shopping di massa. Oggi, non è più una celebrazione limitata ai single, ma è diventata un'opportunità di acquisto per chiunque, con sconti e offerte eccezionali su una vasta gamma di prodotti.

Quando si celebra il Single's Day?

Il Single's Day si celebra ogni anno l'11 novembre. La data è ormai diventata un appuntamento fisso per milioni di consumatori in tutto il mondo, che aspettano questa giornata per approfittare delle promozioni. In molti paesi, il Single's Day è conosciuto anche come il Black Friday cinese proprio per l’enorme quantità di vendite e il volume di sconti che vengono proposti dai principali e-commerce.

Quanto dura il Single's Day?

Ufficialmente, il Single's Day è un evento di 24 ore che si svolge l'11 novembre, ma negli ultimi anni molte piattaforme di e-commerce hanno esteso le promozioni per giorni, settimane o addirittura per l'intero mese di novembre. Ad esempio, store come Aliexpress iniziano spesso le campagne promozionali già a inizio novembre, con pre-offerte e sconti anticipati per attirare più clienti. È più o meno lo stesso approccio del Black Friday, con numerosi store che anticipano le promozioni già a partire da inizio mese, creando un’intera stagione di sconti per ampliare la finestra di acquisti. Questo fa sì che i clienti possano approfittare di offerte vantaggiose senza dover concentrare tutti gli acquisti in un solo giorno. Inoltre, alcuni rivenditori prolungano gli sconti anche dopo l'11 novembre con iniziative post-evento, simili al Cyber Monday che segue il Black Friday, per mantenere alta l’attenzione e incentivare ulteriori acquisti.

Perché è diventato un fenomeno globale?

Il Single's Day ha conquistato rapidamente il mercato globale grazie a una combinazione di fattori: l'enorme popolarità dei colossi dell'e-commerce cinese come Aliexpress, la portata internazionale delle piattaforme di vendita online e la crescente abitudine dei consumatori a cercare sconti in periodi prestabiliti. Oltre alla Cina, il fenomeno si è diffuso in altri paesi asiatici e ha guadagnato terreno anche in Europa e in America. Questo successo è amplificato dalle campagne pubblicitarie e dagli eventi digitali con celebrità, live streaming e flash sale che creano un'atmosfera di attesa e frenesia, incoraggiando milioni di persone a unirsi a questa festa dello shopping.

Come partecipare al Single's Day e dove trovare le migliori offerte

Per partecipare al Single's Day non dovrete far altro che recarvi sui vari e-commerce e controllare, di solito tramite la loro homepage, se hanno lanciato una promozione dedicata per l'evento. Di seguito, una lista degli store che hanno rilasciato il Single's Day quest'anno: