Smart TV: le migliori offerte del Prime Day 2021

Sono già moltissime le offerte che vi abbiamo proposto in queste prime ore dei Prime Day 2021, ma sappiate che siamo ancora molto lontani dall’aver esaurito la nostra rassegna! Siamo partiti da quelle che sono state le principali offerte proposte dallo store già alla mezzanotte, e dopo un giro in buona parte di quelle che sono le principali categorie merceologiche proposte (in sconto) dallo store, è ora arrivato il momento di dedicarci alle tanto attese offerte dedicate al mondo delle smart TV, i cui sconti possono anche superare il 40% del prezzo originariamente proposto dai vari produttori!

Parliamo di marchi come Sony, Samsung, Hisense e LG, ovvero di alcuni dei nomi più noti nel mondo dei televisori, con prezzi decurtati tanto sui modelli più piccoli ed economici, tanto sui pannelli di dimensioni più generose e dotati delle più ricercate tecnologiche nel campo dell’intrattenimento!

Un esempio? In queste ore, e con scorte limitatissime, potrete acquistare con uno sconto del 32% l’eccezionale smart TV LG 65B16LA da 65″, dotata di un ampio e brillante pannello con tecnologia OLED e in formato 4K! Un prodotto pochissimo al di sotto dei 2000 euro e che, solo per questi Prime Day 2021, potrete invece acquistare a “soli” 1.699,00€, ovvero con uno sconto di quasi 300 euro!

Si tratta di un’occasione da non perdere, specie perché stiamo parlando on solo di una smart TV con una diagonale da 65″, ma anche, e soprattutto, di un modello equipaggiato con tecnologia OLED, capace di restituire colori eccezionali e, soprattutto, un nero intenso ed avvolgente, la cui profondità restituirà ancor più vigore alla restante scala cromatica!

Progettata con un profilo sottile ed elegante, la smart TV LG 65B16LA è inoltre dotata della migliore tecnologia del produttore, complice l’ottimo processore 4K α7 di quarta generazione di LG, la cui AI è in grado di sfruttare gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti a schermo, regalandovi così delle immagini eccezionali ed un suono sempre ricco e perfettamente bilanciato.

Inoltre, parliamo di una smart TV che gode persino del supporto al formato Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, che insieme collaborano per regolare in maniera intelligente sia le immagini che l’audio surround multidimensionale, in quella che è una combinazione perfetta per qualsiasi amante del cinema e dei videogiochi!

Insomma, una smart TV davvero eccezionale che, in ogni caso, è comunque solo una delle tante proposte presenti nella selezione di articoli in sconto di Amazon! Selezione che, ricordiamolo, potrete visionare solo se provvisti di un abbonamento attivo al servizio Amazon Prime. Il nostro consiglio? Iscrivetevi prima di subito ad Amazon Prime o ad Amazon Prime Student (stesso servizio, ma con uno sconto della sottoscrizione riservato agli studenti), specie considerando che i primi 30 giorni sono del tutto gratuiti qualora sia la vostra prima sottoscrizione!

Detto questo, vi lasciamo alle smart TV in sconto, suggerendovi, vista la scelta vastissima, anche di consultare anche la pagina Amazon dedicata, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Le migliori offerte Prime Day 2020 sulle smart TV

Altre offerte Amazon

Amazon Music – i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

con accesso illimitato a e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible – i clienti Prime avranno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti, nonché il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

e, confermando l’iscrizione, riceveranno da utilizzare su migliaia di prodotti, . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!