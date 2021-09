Smart TV LG 4K da 55” scontato del 43% con Gli Imperdibili di eBay!

Questa settimana Amazon sta monopolizzando la scena con le “Offerte di Settembre”, ma in questo articolo vogliamo focalizzare la nostra attenzione su uno dei suoi competitor, vale a dire eBay. Infatti, il portale sta scontando in queste ore tantissimi prodotti ne “Gli Imperdibili”, tra cui smart TV, smartphone, elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni, il tutto con sconti che possono raggiungere un taglio del 50%!

Moltissimi sono i prodotti attualmente promozionati da eBay ma, tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di valutare l’acquisto del smart TV LG 4K, in particolare il modello 55UP78006LB. Si tratta di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, perfetto per coloro che guardano serie televisive oppure giocano con console di nuova generazione. Generalmente venduto a 849,00€, quest’oggi è disponibile a “soli” 479,99€, a seguito di uno sconto del 43% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 369,01€.

Questo televisore, innanzitutto, vanta un ampio display LED con una risoluzione nativa in 4K Ultra HD (ossia 3840 x 2160 pixel). Tra le sue caratteristiche troviamo un processore che elimina la rumorosità nei video, in modo tale da creare colori e contrasti più vividi, mentre le immagini a bassa risoluzione vengono potenziate per offrire una qualità maggiore.

Inoltre, questo prodotto vanta la funzione “LG ThinQ”, che permette di migliorare l’esperienza offerta da un semplice TV. Difatti, consente di scegliere il proprio assistente vocale tra quelli disponibili, tramite il microfono del telecomando, così da poter gestire il televisore con la propria voce, e lo stesso vale per tutti i dispositivi di domotica sparsi per l’abitazione, come videocamere di sorveglianza o speaker bluetooth.

Stiamo parlando, insomma, di un prodotto capace di garantire ottime prestazioni e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita valido solo per oggi, diventa un vero investimento per gli anni ad avvenire. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente promozionati, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate prendere visione di tutte le proposte di eBay.

