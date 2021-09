Offerte di settembre Amazon: Joker, Harry Potter e tanti altri film in sconto!

Appassionati del cinema e delle serie televisive, Amazon ha pensato a voi! Infatti, dopo aver dato alla luce promozioni dedicate ai monitor MSI e alle sneakers, ha inaugurato una nuova ed interessante iniziativa che permette di acquistare molteplici lungometraggi, come Joker e Harry Potter, a prezzi decisamente contenuti, il tutto con sconti che possono toccare quota 50%!

Come da tradizione, il colosso statunitense propone una lunghissima lista di titoli, sia pietre miliari del cinema che nuove perle, adatti soprattutto a soddisfare le esigenze di chiunque, dagli spettatori più esperti ai più piccoli. Naturalmente, lo stesso dicasi per i generi, difatti sono presenti pellicole horror, fantascientifiche, comedy e tanto altro ancora.

Tra i titoli in offerta, vi consigliamo di dare uno sguardo alla Hitchcock Collection, ora acquistabile a 16,99€ anziché 21,25€, grazie ad uno sconto del 20%. Si tratta di una collezione che comprende le pellicole originali rimasterizzate di tutti i film di Alfred Hitchcock, perfetta per tutti coloro che amano gli horror, soprattutto quelli di un tempo.

Gli amanti della fantascienza, ad esempio, troveranno ottimo lo sconto riservato a Harry Potter Collection, in particolare nella sua Standard Edition, che abbatte il prezzo di vendita 4,30€, portandolo dai 20,99€ ai 16,69€, nonché il prezzo più basso di sempre mai registrato finora. Questa collezione comprende tutti i lungometraggi di Harry Potter, che negli anni hanno conquistato il cuore del mondo intero.

Chiaramente, questi non sono gli unici box in sconto, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate controllare in prima persona tutte i restanti articoli promozionati da Amazon per le sue “Offerte di Settembre” e scegliere la vostra pellicola che meglio si adatta ai vostri gusti.

