Smart TV LG: i modelli 2020 in offerta su Amazon!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, vi segnaliamo che su Amazon hanno preso il via una serie di interessanti offerte sulle smart TV LG, con sconti anche sull’ultima generazione di TV prodotte dal brand per il 2020, e con addirittura la possibilità di acquistare le TV in bundle con delle ottime e performanti soundbar, così da poter assemblare a prezzo scontato la propria postazione dedicata al cinema o al gaming su console.

Si tratta di occasioni eccezionali per portarsi a casa le TV LG OLED e NanoCell del 2020, tutte contraddistinte non solo da tecnologia di altissimo livello ma anche, e soprattutto, da un ottimo rapporto qualità/prezzo, che le rende un acquisto ideale per chiunque voglia approfittare dell’estate per rinnovare il proprio angolo home cinema. Del resto, con prodotti in sconto come la nuovissima smart TV LG OLED65CX6LA da 65″ non ci sono davvero scuse che tengano!

Venduta in coppia alla potente soundbar LG SL5Y al prezzo di ben 2.999,00€, questa smart TV di gran formato è oggi in sconto (soundbar compresa, ovviamente) al prezzo di 2.599,00€, per quello che è il prezzo più basso mai registrato per questo specifico prodotto! Equipaggiata con il nuovissimo e potente processore α9 Gen3 4K con intelligenza artificiale, la smart TV LG OLED65CX6LA ottimizza automaticamente le immagini e l’audio, offrendo un’esperienza immersiva e senza sbavature, a prescindere che si guardi la TV, un film o si giochi con una console.

Munita di tecnologia Dolby Vision IQ, la smart TV LG OLED65CX6LA regola automaticamente luminosità, colore e contrasto a seconda del tipo di contenuto e delle condizioni di luce ambientali e grazie anche al supporto Dolby Atmos (per altro perfetto visto il bundle di questa promozione), offre un’esperienza acustica avvolgente e immersiva, perfetta per ogni tipo di contenuto. Anche dal punto di vista del gaming stiamo parlando di una smart TV ai massimi livelli in quanto si tratta della prima ad offrire la compatibilità e il supporto alla tecnologia NVIDIA G-SYNC, così da permettervi di giocare sia su console che su PC con meno stutter, lag e flickering, senza contare il bassissimo livello di input lag proposto, con un tempo di risposta di solo 1ms!

Compatibile con i principali servizi di streaming, incluso Apple TV+, questa smart TV offre persino una serie di canali esclusivi grazie al supporto al servizio gratuito LG Channels, che offre accesso a film e a più di 50 tra i canali più famosi di Internet! Insomma, stiamo parlando di una smart TV ai massimi livelli, dotata della più moderna tecnologia di visione e in sconto ad un prezzo che, francamente, lascia spazio a pochi dubbi sull’acquisto. Certo, non si tratta di un prodotto alla portata di tutti ma non temete! Le offerte LG sono davvero numerose e, come sempre, abbiamo stilato per voi una piccola lista di prodotti consigliati, invitandovi comunque a consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso!

