Smart TV Samsung 4K da 43” in forte sconto su eBay!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte appartenenti ai principali portali e-commerce, con le occasioni de “Gli Imperdibili” di eBay che, grazie ad una nuova tornata di sconti, si riconferma come uno dei migliori luoghi per per effettuare i propri acquisti a prezzi vantaggiosi.

Del resto, offrendosi con sconti che spaziano dagli smartphone sino ai prodotti per la cura della persona e della casa, eBay si conferma uno degli store con la lista dei prodotti promozionati più lunga e variegata tra cui, per altro, oggi vi segnaliamo l’imperdibile offerta relativa alla smart TV Samsung Crystal, con nome in codice UE43AU7170UXZT, un prodotto attualmente acquistabile alla cifra di 399,00€ in virtù degli originali 479,00€, grazie ad uno sconto del -17% che ha abbassato il prezzo consigliato di ben 80,00€.

Dotata di un pannello da 43 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD, questa smart TV riproduce immagini nitide e cristalline, permettendo a tutti gli interessati di individuare anche i minimi dettagli in ogni paesaggio. Inoltre, possiede un potente processore, denominato Crystal 4K, che si occupa di ottimizzare la fonte input per garantire un’esperienza di alto livello.

Questo televisore vanta anche un sistema operativo TizenOS, sviluppato dalla stessa Samsung, che consente di accedere a tutte le applicazioni di video on-demand come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. E poi, supporta pienamente i migliori assistenti vocali, come Assistente Google e Amazon Alexa, per poter accedere alla domotica casalinga mediante il telecomando.

Il TV Samsung Crystal, considerando le sue specifiche tecniche e il suo nuovo prezzo di vendita, è un ottimo investimento per Euro 2020, e non solo.

