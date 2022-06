Se acquistate la Samsung Neo QLED QE65QN95A da 65 pollici, una delle smart TV top di gamma di Samsung, entro oggi 13 giugno su Mediaword, risparmierete ben 1.000€! Il prezzo di questo modello scende infatti da 3.199,00€ a 2.199,00€, ponendosi tra le migliori offerte odierne disponibili sul web.

L’offerta è indirizzata ovviamente per chi vuole il meglio per godersi film e serie TV. La Samsung Neo QLED QE65QN95A, infatti, non solo è una smart TV dotata della tecnologia Neo QLED, già di per sé una certezza in termini di qualità, ma dispone di numerosi accorgimenti che permettono al pannello di offrire un’eccellente esperienza HDR.

I più piccoli dettagli verranno riprodotti senza difficoltà, dal momento che il pannello di questa smart TV dispone di uno strato di punti quantici davvero piccolo, che consente alla retroilluminazione di spremere al massimo i contrasti e la luminosità, senza compromettere la qualità dei neri, che rimarranno profondi anche negli ambienti con scarsa illuminazione.

Il controllo dell’oscuramente locale, noto anche come Local Dimming, è quindi il punto di forza della Samsung Neo QLED QE65QN95A e lo si andrà a beneficiare a prescindere dalla fonte e dal tipo di contenuto che si riprodurrà a schermo. Le smart TV moderne vengono sempre più usate anche per connettere il PC o la console, e questa soluzione di Samsung ha tutto quello che serve per assicurare un’esperienza videoludica di altissimo livello, forse persino migliore rispetto ai classici monitor da gaming, grazie proprio alle sofisticate tecnologie di cui vantano le smart TV, tra cui il pannello Neo QLED.

La Samsung Neo QLED QE65QN95A, in tal senso, dispone di una porta HDMI 2.1, che assicura un enorme larghezza di banda, in grado di riprodurre immagini fino a 120Hz in 4K. Per raggiungere questo obbiettivo non basta però solo la porta HDMI 2.1, ma anche un pannello compatibile con VRR, cosa che ovviamente dispone il televisore in oggetto.

Venduta a 1000€ in meno, questa smart TV è indubbiamente un affare da non perdere. Vi suggeriamo di acquistarla subito perché, come detto, l’offerta sarà disponibile fino al termine di questa giornata.

