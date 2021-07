Smart TV Samsung The Sero a metà prezzo su Mediaworld

Una nuova settimana di luglio sta per concludersi e, nonostante l’estate, dobbiamo ammettere che sono state moltissime le offerte proposteci dai vari store, con sconti ottimi non solo sul mondo tech, ma anche e soprattutto quello dell’abbigliamento, visto l’arrivo dei saldi estivi. Ovviamente siamo ben lungi dall’aver finito e, anche a ridosso del fine settimana, incediamo nella nostra rassegna quotidiana offrendovi, ora, quella che la proposta di articoli in sconto di Mediaworld che, grazie alla sua iniziativa Solo per Oggi, vi permetterà di acquistare svariati prodotti tech ed elettrodomestici per la casa a prezzi super convenienti, con sconti che superano persino il 50%.

Numerose sono le offerte ma, tra le tante, vi suggeriamo di prendere in considerazione la smart tv Samsung The Sero da 43 pollici, un modello speciale e forse unico, che viene proposta a 699,00€ invece di 1.499,00€. Stiamo parlando di un risparmio superiore al 50%, di certo non una novità per questo modello, ma pur sempre graditissimo, visto che parliamo di una smart TV che offre un design unico, e prestazioni da top di gamma.

La smart tv Samsung The Sero, infatti, è stata pensata per godere al meglio dei contenuti in verticale, proprio come fosse uno smartphone gigante. Come è possibile? Semplicemente grazie ad un meccanismo di rotazione, che permette di disporre lo schermo in verticale, dandovi modo di visualizzare quei contenuti che, normalmente, vedreste su smartphone, come stories di Instagram, Reel, video di TikTok e simili.

Il bello è che questa caratteristica non va a compromettere la qualità del pannello, che si affida alla tecnologia QLED per offrirvi luminosità e contrasto ai vertici della categoria. Come se ciò non bastasse, la Samsung The Sero vanta degli altoparlanti premium da 60W a 4.1 canali, e grazie alle modalità come Ambient Mode, Smart Things e Tap View potrete usare tutte le funzionalità tipiche dei televisori Samsung in un’unica soluzione.

Un’offerta, dunque, davvero imperdibile, soprattutto se consideriamo che la cifra necessaria per portarsela a casa non è molto superiore a quella di un classico televisore Samsung con pannello QLED. Ovviamente, lo sconto sarà valido solo per oggi, così come tutti quelli che trovate sulla pagina dedicata, che consigliamo caldamente di visitare. Ciò detto, per le altre offerte vi suggeriamo di iscrivervi su Telegram e di seguire i nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

