Smart TV Xiaomi ad un prezzo shock su Amazon!

Come saprete, sono arrivate anche in Italia le tanto attese smart tv di Xiaomi, con prezzi che – come da consuetudine per il brand cinese – puntano a rivoluzionare il mercato, proponendosi come dei veri e propri affari già solo per il normale prezzo di vendita. Capirete bene, dunque, l’occasione eccezionale che si sta presentando in queste ore quando Amazon ha aperto la sua mattinata di offerte proponendo ben 2 dei modelli Xiaomi attualmente disponibili con uno sconto di 100 euro sul prezzo di acquisto di entrambi!

Un’occasione eccezionale, specie considerando che l’abbassamento di prezzo sconta prodotti, di per sé, già molto accessibili e che, ne siamo certi, potrebbero portare ad un esaurimento dei due articoli già in giornata. Ad essere in sconto, per la precisione, sono i modelli di smart TV da 43 e 55 pollici, entrambi dotati di pannelli 4K ed originariamente venduti a 391,99€ (43″) e 499,90€ (55″).

Xiaomi Mi TV 4S 55

Arrivate sul mercato da pochissimo, e già apprezzatissime per il loro straordinario rapporto qualità prezzo, le smart TV Xiaomi offrono una risoluzione 4K, un design piatto e un corpo in alluminio legero e resistente, con una cornice evidente ma comunque molto sottile. Dotate tutte di opzione “screen mirroring” per collegare il telefono alla TV, offrono un sintonizzatore triplo HD per dvb-s2, dvb-c e dvb-t2 con hevc android TV 9.0 e compatibilità con Google Assistant.

Equipaggiate con un sistema operativo proprietario leggero e fluido, dispongono delle app dei principali servizi in streaming, come Amazon Prime Video e Netflix, i cui servizi sono – per altro – immediatamente accessibili grazie a degli appositi tasti sul telecomando. Si tratta insomma di due ottime smart TV che, grazie ad Amazon, potranno essere vostre al prezzo lancio di soli 299,99€, per quanto riguarda il modello da 43″, e di 399,99€ per quello da 55″. Un’occasione che dovreste seriamente cogliere al volo e che, come abbiamo detto, potrebbe portare ad un rapido esaurimento delle scorte disponibili!

Le smart TV Xiaomi in offerta

