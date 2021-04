Solo 29€ per Windows 10 PRO OEM+ Office 2016 Professional su CDKoffers!

Se non avete ancora approfittato in passato delle ottime offerte di CDKoffers forse è giunta l’occasione giusta per farlo. Come ormai sapete CDKoffers propone continuamente ottimi sconti sia su licenze di Windows 10 che su licenze di Office, strumenti ormai diventati indispensabili anche per lo smart working. Infatti, dovendo spesso lavorare da casa diventa sempre più importante avere dei sistemi aggiornati e protetti nel modo migliore possibile.

Oggi vi presentiamo quindi l’ultima offerta di CDKoffers che oggi propone l’accoppiata Windows 10 PRO OEM in abbinata a Office 2016 Professional a soli 29€!!! Un’offerta quindi eccezionale per avere un pacchetto completo di sistema operativo e programmi come Word e Excel. Per sfruttare questa promozione non dovrete far altro se non inserire il codice TOM25 durante la procedura di acquisto per ottenere lo sconto aggiuntivo del 25% riservato ai lettori di OfferteLabs.

N.B.: per sfruttare al meglio le offerte vi ricordiamo di utilizzare il codice TOM25 durante la procedura d’acquisto per ricevere un ulteriore sconto del 25% direttamente a carrello.

Le migliori offerte su Windows e Office

Come attivare il codice sconto

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM25 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!