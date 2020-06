Solo per oggi Mediaworld: Samsung Galaxy Note10 Lite a soli 469 euro!

Mediaworld ha intenzione di conquistare gli utenti con tantissime promozioni, che permettono di acquistare uno o più prodotti del suo catalogo ad un prezzo super. Quest’oggi, infatti, è disponibile il Samsung Galaxy Note10 Lite a 469,0o€, anziché 629,00€. Oltre allo smartphone della Samsung, sono in offerta tantissimi altri elettrodomestici. Tutti i dettagli in questo articolo!

Iniziamo fin da subito con il Samsung Galaxy Note10 Lite, uno smartphone che si presenta con uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione in FullHD+. Invece, sotto al cofano troviamo un processore proprietario Exynos 9810 (operante ad una frequenza di 2,7 GHz) accoppiato a 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Sulla parte posteriore ci sono tre fotocamere (Grandangolo, Teleobiettivo e Ultra-Grandangolare), mentre sul lato anteriore troviamo una fotocamera da 32 MP per i selfie. Tutto questo, come specificato in precedenza, si traduce in 629,00€, ma è ora disponibile a 469,00€.

Un altro prodotto da considerare è il frigorifero combinato di Hisense, che si caratterizza per le sue quattro porte. Il sistema di raffreddamento di frigo e congelatore è basato sulla tecnologia No Frost, capace di raffreddare gli alimenti senza eliminare la brina dalle pareti. Per quanto concerne la classe energetica, questo elettrodomestico garantirà buone performance senza consumare troppo, infatti ha ottenuto il bollino A++. Il suo prezzo? Al momento si trova a 899,00€, anziché 999,00€!

