Solo per oggi Mediaworld: tanti elettrodomestici in offerta a prezzi imperdibili!

Sono moltissime le offerte che vi abbiamo proposto negli ultimi giorni, complice una cavalcata di sconti che sembra essere partita in concomitanza del mese di luglio. Tutti i portali di shopping online si stanno dando da fare e, tra questi, non manca la quotidiana proposta di Mediaworld che, grazie ai suoi “Solo per oggi”, riesce quasi ogni giorno a tenere testa persino allo strapotere di Amazon, seppur le offerte della catena sono, come sempre, limitate alla alla mezzanotte della giornata in corso, il che richiede da parte degli acquirenti una certa attenzione, ed anche una certa fretta nell’acquisto.

Ribadito l’ovvio, anche oggi è giunto il momento di spulciare per bene la selezione di offerte Mediaworld in cui, come noterete, c’è una particolare abbondanza di ottimi elettrodomestici in sconto, con alcune offerte relative anche al mondo dei sistemi di raffreddamento domestici. Un esempio? Date un’occhiata al condizionatore portatile Termozeta Tzazc1, che dagli originali 299,00€ necessari per l’acquisto, è oggi in sconto a soli 219,99€! Questo piccolo ma potente condizionatore è l’ideale se si cerca una soluzione pratica per combattere l’afa estiva senza incorrere in lavori di muratura, la qual cosa è doverosa per l’installazione dei condizionatori fissi. Con i suoi 7.000 Btu è in grado di rinfrescare qualsiasi stanza di medie dimensioni in poco tempo, e grazie alle sue comode ruote ed una pratica maniglia, risulta facile da spostare alla bisogna. Dotato di un timer che arriva fino a 24h, il condizionatore portatile Termozeta Tzazc1 è tanto silenzioso da non risultare fastidioso neanche nelle ore notturne, ed anzi grazie alla sua modalità sleep è perfetto per esser utilizzato di notte senza disturbare il sonno. Le varie funzioni di deumidificatore e di raffreddamento sono controllate tramite il pannello LED con comandi touch, che comprende anche una spia che indica quando il serbatoio dell’acqua è pieno e necessità di essere svuotato.

