Sorpresa Milka! Scopri come vincere una valigetta regalo (e non solo)!

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, Toys Center lancia una fantastica iniziativa dedicata a tutti gli amanti del divertimento e delle dolci sorprese. Fino ad esaurimento scorte, i clienti che si registreranno sul sito di Toys Center potranno ricevere una valigetta contenente una golosa sorpresa Milka. Questo regalo non solo porterà un sorriso, ma includerà anche un buono sconto del 25% da utilizzare per i propri acquisti, inviato via email entro il 27 ottobre. La promozione è disponibile presso i 142 punti vendita aderenti e offre un’opportunità per iniziare il periodo di festività con gusto e convenienza.

Come partecipare e cosa include il premio

La valigetta promozionale non è solo un delizioso omaggio, ma include anche il catalogo di Natale di Toys Center, ricco di idee regalo per tutte le età. Scorrendo le pagine del catalogo, i clienti potranno scoprire una vasta gamma di giocattoli e prodotti perfetti per rendere speciale il Natale dei più piccoli. Ma c'è di più: all'interno delle valigette, i consumatori potranno anche trovare un “golden ticket”. Trovandolo, si aggiudicheranno una box di prodotti Milka che farà felici grandi e piccini.

La box Milka contiene una selezione irresistibile di delizie al cioccolato, tra cui le celebri tavolette di riso soffiato, Bubbly, Tenero cuore e le novità come MMax Oreo e i cookie XL. Ogni morso sarà una festa di sapori che arricchirà le celebrazioni natalizie. I fortunati vincitori del golden ticket dovranno recarsi presso il punto vendita entro il 31 gennaio 2025 per ritirare il loro premio.

Questa iniziativa rappresenta un modo originale per avvicinarsi al Natale, creando momenti di gioia e condivisione. Toys Center invita tutti a non perdere questa occasione unica e a visitare il negozio più vicino per ritirare la propria valigetta. Il regolamento completo e le eventuali esclusioni sono disponibili sulla pagina promozionale, garantendo così la massima trasparenza per i partecipanti. Non lasciatevi sfuggire questa dolce opportunità: il Natale è alle porte e le sorprese di Toys Center vi aspettano!

Leggi il regolamento