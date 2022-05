Se cercate piccoli e grandi elettrodomestici, oltre ad articoli di tecnologia, le offerte di Mediaworld che vanno da oggi al 15 maggio vi sorprenderanno! Il portale, infatti, ha appena annunciato un nuovo Sottocosto, una delle sue promozioni più apprezzate e vantaggiose di sempre, i cui sconti raggiungono soglie di risparmio elevatissime, permettendovi di acquistare ciò che avete sempre desiderato a prezzi stracciati.

La promozione, inoltre, vi permetterà di acquistare i prodotti online e di ritirarli presso un negozio Mediaworld più vicino a voi, anche se la spedizione rimane comunque gratuita. Non ci saranno tasse sul prezzo finale qualora scegliate di pagare a rate, un altro fattore importante per chi preferisce facilitare l’acquisto. Le offerte sono tante e molto allettanti, ma noi consigliamo di precipitarvi sulla Samsung QLED QE55Q80A, dato che viene proposta a soli 628,00€ invece di 1.415,00€. Il risparmio su questo modello è davvero elevato e parliamo di una smart TV che, fino a pochi giorni fa, si faticava ad acquistare persino a cifre molto meno abbordabili di quella attuale.

La Samsung QE55Q80A non è il modello QLED base del noto produttore coreano, già di per sé ottimo, bensì quello più evoluto appartenente alla serie Q80, con pannello a 120Hz e tecnologia FreeSync Premium Pro. Si tratta, dunque, di una smart TV adatta al gaming di ultima generazione, in grado di sfruttare la potenza hardware delle console next-gen e quella del PC. Non manca poi il Quantum HDR 12x che, insieme a una retroilluminazione precisa, vi regalerà una visione mozzafiato dei contenuti a schermo, a prescindere dalla fonte.

La Samsung QE55Q80A vanta poi la funzione Adaptive Picture, che adatterà automaticamente la luminosità del pannello con quella più idonea alla stanza, aumentando la luminosità di giorno e abbassandola di sera, consentendovi di guardare il televisore sempre in modo ottimale e di beneficiare di tutti i vantaggi della nota tecnologia QLED. Oltre alle immagini, anche l’audio sarà coinvolgente, merito della tecnologia Object Tracking Sound e degli ottimi altoparlanti integrati, che riprodurranno sempre scene realistiche e ricche di sfumature, seguendo i movimenti degli oggetti su schermo, che si tradurranno in un’esperienza stereofonica di tutto rispetto, con un pizzico di surround.

Se avete una soundbar Samsung compatibile con la tecnologia Q-Symphony, avrete il massimo coinvolgimento dal comparto audio, dal momento che i due dispositivi (soundbar e smart TV) si sincronizzeranno per far sì che l’audio sia quanto più cinematografico possibile. La Samsung QE55Q80A, infine, è una smart TV ricca di funzioni relative alla produttività. Tra queste segnaliamo il Multi View, che vi permetterà di guardare contemporaneamente i contenuti della smart TV e quelli del vostro dispositivo mobile sullo stesso schermo, il tutto attraverso una connessione semplice e alla portata di chiunque, visto che sarà sufficiente un solo tocco per condividere il display.

Il Sottocosto Mediaworld offre davvero tante occasioni per chi intende aggiornare i propri elettrodomestici o prodotti tecnologici, proponendo una serie di offerte mai così interessanti e la Samsung QE55Q80A di cui vi abbiamo parlato pocanzi ne è la prova.

