Soundbar Sony con altoparlanti 5.1 scontata di 100€ su eBay

Nonostante un inizio settimana un po’ lento, le offerte continuano, con percentuali di sconto che, in alcuni casi, raggiungono soglie importanti, avvicinandosi o persino superando il 50%. Parte del merito va chiaramente a portali come eBay. A prescindere dal prodotto che state cercando, su eBay infatti troverete tante nuove occasioni ogni giorno, le quali spaziano dal vasto mondo dell’abbigliamento fino ad arrivare agli infiniti elettrodomestici.

Occasioni che, come saprete, tendono a durare pochi giorni o persino solo 24 ore, come potrebbe essere il caso della soundbar Sony HT-S20R, che viene proposta a soli 250,39€ anziché 349,90€. Oltre al risparmio, ciò che probabilmente interesserà un buon numero di persone è il fatto che si tratta di una soundbar con altoparlanti dedicati per il surround, una caratteristica quasi impossibile da trovare in questa fascia di prezzo.

Dotata inoltre di un subwoofer per le basse frequenze, la Sony HT-S20R vi restituirà un’esperienza 5.1 realistica senza dover intervenire in modo virtuale, sebbene potrete comunque scegliere le principali modalità di ascolto, ottimizzando il suono per film, musica o programmi televisivi. Non manca poi una modalità notturna, utile qualora preferiate vedere un film d’azione la sera senza quindi disturbare il vicinato con i potenti bassi del subwoofer. Per quanto riguarda la connessione, avrete a disposizione un ingresso ottico, uno analogico e un HDMI ARC. Infine, vale la pena segnalare anche la possibilità di riprodurre l’audio dalla chiavetta USB, semplicemente collegandola al subwoofer.

Insomma, la Sony HT-S20R vi permetterà di avere un sistema 5.1 senza spendere una fortuna e, soprattutto, in una soluzione compatta e facile da installare. Detto ciò, vi invitiamo a scoprire le altre offerte del giorno di eBay direttamente sulla pagina dedicata perché è molto probabile che ci siano numerose altre offerte interessanti che non abbiamo fatto in tempo a segnalare in calce. Prima di passare altrove, non dimenticate di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

