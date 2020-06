Speciale Apple: tante offerte su Unieuro

Amanti dei prodotti Apple, se avete voglia di acquistare nuovi prodotti dell’azienda di Cupertino, siete nel posto giusto! Infatti da Unieuro sono cominciati sconti su molti articoli Apple che adesso troverete a prezzi incredibili, e come se non bastasse è compresa la consegna gratuita ed in caso di finanziamento la prima rata è prevista da settembre, con tasso zero in 10 o 20 mensilità. Dopo l’iniziativa che vi avevamo segnalato sugli sconti d’estate Unieuro, se cercate un nuovo smartphone oppure un’accessorio Apple, questa si rivela una grande opportunità da cogliere al volo!

Spicca fra tutti i prodotti in offerta la presenza dello smartphone iPhone XS Max da 64GB che con questa promozione può esser acquistato a 799,00€ contro i 1.289,00€. Questo incredibile telefono con il suo design compatto è resistente a polveri e acqua con un grado di impermeabilità IP68, fino a 2 metri di profondità. Dotato di uno schermo super retina OLED da 6,5″, questo smartphone offre la migliore fedeltà cromatica del settore, inoltre grazie alla Face ID è garantita la sicurezza anche nei pagamenti Apple Pay. Il comparto fotografico dell’iPhone XS Max è composto da una doppia fotocamera da 12MP con doppia stabilizzazione ottica dell’immagine permettendo scatti incredibili che risaltano luci ed ombre, mentre una fotocamera interna da 7MP consente di realizzare autoscatti con grandangolo e con controllo di profondità. Come se questo non dovesse bastare l’iPhone XS è dotato di ricarica wireless e caricabatterie Qi, in modo da poter caricare la batteria del telefono in velocità e praticità.

Oltre all’iPhone XS Max sono molte le offerte comprese in questo speciale Apple di Unieuro, quindi vi invitiamo a visitare la pagina dedicata all’offerta in modo da non perdervi nessuna delle grandi iniziative valide fino al 25 giugno. Prima di lasciarvi andare agli articoli Apple, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I prodotti Apple

