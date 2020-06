Grandi offerte con gli sconti d’estate Unieuro

L’estate ormai è arrivata, e come se non bastassero le temperature a ricordarcelo ci pensa anche Unieuro con le sue incredibili promozioni! Infatti con l’iniziativa sconti d’estate sarà possibile scegliere fra centinaia di articoli a prezzi scontati, tutti con consegna gratuita e con la possibilità di finanziamenti a tasso zero in 10 mesi, con prima rata a settembre. Fate in fretta però perché l’offerta termina il 25 giugno, quindi non lasciatevela sfuggire!

In questa vasto catalogo di prodotti in offerta spicca il Galaxy S10 Lite, la versione smart ma comunque potente del top di gamma Samsung, che può essere acquistato a soli 529,00€ anziché a 679,00€. Con il suo sensazionale display da 6.7 pollici Super Amoled Plus è in grado di offrire una risoluzione pari a 1080 x 2400 (FHD+), mentre con il suo comparto fotografico a triplo sensore (48.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP) è possibile realizzare foto molto dettagliate e dai colori vividi. Ma non è tutto, il Galaxy S10 Lite ha una memoria espandibile fino ad un 1TB, è munito di USB tipo C e la sua batteria da 4.500mAh gli conferisce una grande autonomia permettendo di arrivare facilmente a fine giornata con una sola ricarica.

Poiché ci troviamo di fronte ad un‘offerta a tempo limitato, vi abbiamo selezionato quelli che sono i prodotti migliori degli sconti d’estate di Unieuro, ma per non perdervi nessuna offerta vi invitiamo di visitare la pagina dell’iniziativa in modo da trovare quella più in linea con le vostre esigenze. Prima di lasciarvi in balia della vasta scelta Unieuro, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

Gli sconti d’estate

