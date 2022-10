Se il caffè è la vostra passione e siete alla ricerca di una macchina per il caffè in grado di garantirvi un’esperienza degna di quella di un bar, allora vi suggeriamo di non perdervi quest’occasione, in quanto su Amazon è disponibile, ad un prezzo scontato del 34%, la splendida macchina De’Longhi Dedica EC685.BK che, per altro, vi arriverà a casa anche con un simpatico omaggio da parte di De’ Longhi!

Il prezzo è ottimo, perché parliamo di una macchina dall’animo professionale, utilizzabile sia con il classico caffè in polvere che con le comuni cialde in carta che, dal prezzo originale di ben 242,40€, è oggi in sconto ad appena 159,00€! Insomma, un vero e proprio affare!

La macchina per il caffè De’Longhi Dedica EC685.BK è compatta e realizzata interamente in metallo. Il suo aspetto professionale è lo specchio delle sue eccellenti qualità, che vi permetteranno di ottenere un caffè dall’aroma ricco e dal sapore intenso, proprio come al bar!

Dotata di comodo cappuccinatore regolabile, con cui potrete schiumare facilmente il latte per un cappuccino ottimale, o anche solo per aggiungere vapore al vostro latte macchiato, la De’Longhi Dedica EC685.BK offre funzioni pensate per estrarre al meglio l’aroma intenso del caffè, sia esso in polvere o in cialde, diventando operativa in appena 40 secondi dall’accensione!

Dulcis in fundo, nel prezzo proposto da Amazon, è incluso anche un simpatico omaggio, ovvero un set di 2 tazzine in vetro, prodotte direttamente da De’ Longhi, e con uno stile davvero unico, che le rende non solo belle da vedere e da avere in casa, ma che vi permetterà anche di gustare appieno l’aroma ed il gusto del vostro caffè preferito.

