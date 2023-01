Siamo nel periodo dei saldi invernali, ma questi non si fermano all’abbigliamento e alle calzature: tantissimi store stanno proponendo offerte sui loro articoli, e tra questi vi è Euronics. Tantissimi prodotti sono infatti disponibili a prezzi stracciati, e se siete alla ricerca di un nuovo televisore, vi consigliamo una spettacolare Smart TV da 55″ attualmente a quasi metà prezzo.

La Smart TV QLED 4K della Serie 6 di Samsung è infatti in sconto a 599,00€ invece di 1.049,00€; si tratta di un ribasso del 42%, che vi permetterà di risparmiare oltre 400,00€! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate da 199,66€ senza interessi con Klarma, quindi è un’occasione davvero imperdibile.

Il pannello QLED della Smart TV vi offrirà una risoluzione senza precedenti, con colori estremamente brillanti e vividi: la tecnologia Quantum Dot di Samsung vi permetterà di godere di uno spettro cromatico estremamente potente, per un’esperienza di visione realistica e immersiva. Tutte le tonalità, da quelle chiare a quelle scure, verranno infatti esaltate, generando immagini nitide e ricchissime di dettagli.

Le Smart TV della Serie 6 di Samsung presentano il potente processore 4K Lite, che rende il televisore più intelligente che mai: regolerà automaticamente il volume e la luminosità del pannello in base alle scene in riproduzione, per garantirvi sempre il massimo della resa. Per esempio, l’audio verrà abbassato nelle sequenze d’azione rumorose, e alzato in quelle sussurrate, in modo da non farvi perdere nemmeno un frammento di dialogo.

Oltre a essere intelligente, il comparto audio della Smart TV vi farà immergere completamente nei contenuti che state guardando grazie all’innovativo Object Tracking Sound LITE di Samsung. Gli altoparlanti inferiori del televisore simuleranno infatti i suoni dall’alto, per ottenere un effetto cinematografico in 3D che esalta ogni scena, che si tratti di un film adrenalinico o di una partita di calcio.

Infine, essendo una Smart TV non mancano ovviamente le funzionalità dedicate: nel Samsung Smart Hub avrete comodamente accesso a centinaia di programmi, applicazioni e giochi, organizzando e personalizzando il menu in base alle vostre preferenze. Il televisore è anche compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, quindi cui potrete scegliere cosa guardare, controllare il volume e molto altro sfruttando semplicemente il microfono integrato o il telecomando.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’offerta, invitandovi a consultare la pagina di Euronics dedicata alla Smart TV QLED 4K della Serie 6 di Samsung. Il nostro consiglio è di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che gli sconti potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

