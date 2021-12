SSD e HDD Sandisk a prezzi imperdibili da Amazon! Sconti fino al 50%!

Amazon è sempre in prima fila quando si tratta di offerte e con questo articolo vi informiamo che il colosso dell’e-commerce ha riservato, per questo fine anno, una moltitudine di sconti su una serie di Hard Disk, SSD e chiavette USB a marchio SanDisk. Tra le proposte spiccano però anche diverse soluzioni di un altro grande brand specializzato nell’archiviazione dei dati, Western Digital, più comunemente noto come WD.

Come di consueto, quando Amazon mette in campo promozioni specifiche come queste, gli sconti raggiungono percentuali elevatissime e lo si vede prendendo in esame la scheda di memoria SanDisk Extreme in formato Micro SDXC da 256GB, il cui prezzo di 86,99€ viene fatto crollare a 44,29€, dandovi l’occasione di acquistarla ad una cifra che si avvicina tantissimo al minimo storico assoluto. In questo caso, stiamo parlando di una memoria pensata per i dispositivi in grado di registrare video ad alta risoluzione e ad un bitrate elevato, perfetta quindi per drone e smartphone di fascia alta.

Nella confezione è presente l’adattatore SD, quindi potrete utilizzarla anche in quei dispositivi che utilizzano ancora il formato più grande. Come detto, le prestazioni di questa scheda sono davvero buone. La velocità in lettura raggiunge i 160 Mb/sec, mentre quella in scrittura si ferma a 90 Mb/sec. Questi valori consentiranno al dispositivo non solo di registrare video alla massima risoluzione senza scatti, ma anche di aprire le applicazioni più velocemente nel caso di uno smartphone entry level.

Inoltre, la SanDisk Extreme è realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme. Infatti è impermeabile e resiste agli urti e ai raggi X, eliminando così il rischio di perdere i dati nel caso in cui vi scappasse di mano. A tal riguardo, la sicurezza dei vostri file sarà garantita anche da Rescue Pro Deluxe, un software che vi permetterà di recuperare facilmente i dati cancellati per sbaglio o a seguito di un problema all’unità di memoria. Grazie ad Amazon quindi, avrete modo di acquistare questa ottima memoria praticamente a metà prezzo, un risparmio che potrete sfruttare per alleggerire la spesa del portafoglio oppure per acquistare 2 schede, in modo tale da avere uno spazio di archiviazione alternativo su cui fare affidamento.

Insomma, anche Amazon, così come un po’ tutti gli e-commerce, sta facendo di tutto per cercare di farvi regalare per questo Natale ciò che vi serve senza spendere una fortuna. Come al solito, i prodotti che segnaliamo non sono gli unici ad essere in offerta, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutti i componenti di archiviazione e scegliere quello che più si addice alle vostre esigenze. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

