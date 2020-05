Star Wars Jedi Fallen Order e tanti altri titoli in sconto fino al 92% per lo Star Wars Day!

Il noto store CDKeys ha deciso di mettere in forte sconto per lo Star Wars Day una lunga serie di videogiochi dedicati all’epopea creata da George Lucas, tra cui anche il recente Star Wars Jedi Fallen Order e l’intrigante Star Wars Battlefront 2. Una lunga carrellata di offerte fino al 92% di sconto, che ci permetteranno quindi di mettere le mani su diversi videogiochi assolutamente interessanti. Buon May the 4th be with you a tutti!

Tra i titoli dedicati alla celebre saga di George Lucas attualmente in offerta su CDKeys possiamo trovare:

Le offerte dedicate allo Star Wars Day non si esauriscono però ovviamente ai titoli precedentemente elencati e, anzi, su CDKeys sono attualmente in forte sconto anche altre opere della saga, come ad esempio Star Wars Knights of the Old Republic II. Se siete interessanti a recuperare qualcuno dei titoli attualmente in offerta il nostro consiglio è quello di fare in fretta: il May the 4th be with you non durerà per sempre! Potete trovare tutte le offerte dello Star Wars Day attualmente in corso su CDKeys comodamente qui sotto:

» Clicca qui per tutti i titoli Star Wars disponibili su CDKeys a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!