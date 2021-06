Strisce LED | Le migliori del 2021

Le strisce LED hanno rivoluzionato il modo d’intendere illuminazione, perché possono essere abbinate a qualsiasi cosa, e dunque possiamo trovarle dappertutto, dagli abitacoli delle migliori autovetture fino ad arrivare all’arredamento domestico. Per intenderci, non ci sono utilizzi “inesplorati” per questo genere di prodotti!

Questo sistema d’illuminazione, innanzitutto, offre tantissimi vantaggi rispetto ai classici metodi (le semplici lampade ndR), perché è possibile installare una striscia in qualsiasi posto ed offre dei consumi energetici ridotto al minimo, garantendo anche un impatto ambientale ridotto. Grazie alla versatilità di questo nuovo sistema, ormai questi prodotti sono diventati imprescindibili per tutti coloro che vogliono illuminare qualcosa in modo creativo.

Nel mercato ci sono tantissime alternative, che partono da soluzioni economiche a quelle premium. In questo articolo, vi suggeriamo quali sono le migliori strisce LED da tenere in considerazione, qualora stiate cercando un prodotto del genere. Prima di passare alla rassegna, è doveroso sottolineare che abbiamo deliberatamente scelto, come punto di riferimento, Amazon Italia, per l’eccellente garanzia post-vendita e la spedizione veloce.

Le migliori strisce LED

Striscia LED USB con telecomando da 3 metri

Iniziamo questo speciale articolo con un prodotto economico, ma non per questo motivo poco performante! La striscia LED USB di Qiuku Classmates entra di diritto nella rassegna per le sue funzionalità plug and play e, soprattutto, per la possibilità di essere compatibile con tutti i dispositivi dotati di USB! All’interno della confezione, oltre alla striscia e al connettore, è disponibile anche un piccolo telecomando per impartire diversi comandi alla striscia oppure per cambiare colore o modalità d’illuminazione!

» Clicca qui per acquistare striscia LED USB

Strisce LED USB Romwish da 3 metri per TV

Illuminare una stanza oppure un mobile non è mai stato così semplice utilizzando la striscia LED sviluppata da Romwish. Permette innanzitutto di sfruttare tecnologia Bluetooth 4.2 per controllare senza problemi la retroilluminazione, mediante un comodo telecomando incluso in confezione! Essendo anche un articolo compatibile con le smart TV, è possibile costruire un home theater perfetto, cambiando di volta in volta la colorazione dei LED in base alla serata. Insomma, con queste luci LED il divertimento è assicurato!

» Clicca qui per acquistare Strisce LED USB Romwish

Striscia LED da armadio con sensore di movimento

Se siete interessati ad una soluzione per l’arredamento, allora la striscia LED da armadio di Ubrand è la scelta giusta. Questo prodotto è dotato di un sensore di movimento che, attraverso quattro modalità, permette di attivarsi autonomamente quando qualcuno si avvicina al punto di contatto. Vanta inoltre un design sottile e delle lampade che saranno in grado di durare per almeno 100.000 ore dal loro primo utilizzo! Oltre al semplice fissaggio con l’adesivo, questo prodotto può essere fissato all’armadio con un magnete (già integrato) direttamente sul ferro.

» Clicca qui per acquistare Striscia LED da armadio

Striscia LED da 6 metri con Bluetooth Music Sync

Qualora siate alla ricerca di un prodotto più completo, che possa talvolta sincronizzarsi con il proprio televisore, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla striscia LED di SHOPLED con la funzione di Bluetooth Music Sync. Sulla falsariga di Philips Ambilight, questa permette di riprodurre diverse tonalità di colore in base alla riproduzione audio, creando così fasci di luce sempre differenti, sia di intensità che di tonalità. Come per tutti gli altri prodotti di questo segmento, anche questo possiede un telecomando per impartire diversi comandi, come la modalità di illuminazione, accensione e spegnimento.

» Clicca qui per acquistare Striscia con Bluetooth Music Sync

Striscia LED da 10 metri

In alcuni casi è importantissimo acquistare una striscia molto lunga, come nel caso in cui vogliate installare un sistema del genere su un mobile particolarmente grande oppure per degli incassi a muro. Per questo motivo, suggeriamo l’acquisto della striscia LED da 10 metri prodotta da COOLAPA! La sua particolarità è appunto la lunghezza, ma possiede anche ben 28 modalità dinamiche e la sincronizzazione con la musica. All’interno della confezione ci sono due strisce LED da cinque metri, un ricevitore a infrarossi, un telecomando, un adattatore AC/DC e il classico manuale dell’utente.

» Clicca qui per acquistare Striscia LED da 10 metri

Striscia LED per auto

Alcune delle migliori auto possiedono delle luci a LED incastonate nell’abitacolo. Per poter simulare gli effetti delle super-car è necessario acquistare una striscia, e tra queste vi consigliamo di dare uno sguardo a quella prodotta da LETOUR. Innanzitutto, supporta tutte le auto, dunque si tratta di un prodotto universale che può essere collegato con l’accendisigari. Le sue funzionalità, invece, sono quelle standard, infatti è possibile impostare la velocità e la tonalità dei colori dal comodo telecomando. Infine, è un prodotto estremamente economico, motivo per cui può adattarsi a tutte le tipologie di tasche!

» Clicca qui per acquistare Striscia LED per auto

Come scegliere le migliori strisce LED

Dopo aver dato uno sguardo alla rassegna dei migliori prodotti, vi spieghiamo di seguito quelle che sono le caratteristiche da ricercare in una striscia LED.

L’efficienza luminosa

Lunga durata

Installazione semplice

Flessibilità

L’efficienza luminosa

Uno dei primi punti da tenere in considerazione è l’efficienza luminosa, vale a dire quantificare il consumo energetico di una striscia e se quest’ultimo aspetti non impatta, in modo gravoso, sulla bolletta. In commercio troverete il 99% delle strisce con un bassissimo impatto sui consumi, ma bisogna sempre fare un piccolo controllo in più prima di effettuare l’acquisto.

Lunga durata

Un prodotto che garantisca una durabilità non indifferente è sempre da apprezzare! Talvolta però bisogna fare attenzione con le false promesse, quindi vi consigliamo di spulciare le recensione degli utenti per conoscere la durata media di un articolo, qualunque esso sia.

Installazione semplice

Le strisce LED devono essere semplici da installare! Esistono varie tipologie di fissaggio, che vanno dall’utilizzo di adesimo 3M al magnete.La scelta, dunque, è soggettiva e bisogna scegliere un prodotto in base alle vostre esigenze.

Flessibilità

Altro fattore da considerare, prima di effettuare l’acquisto, è la flessibilità. Una stiscia LED deve possedere una certa flessibilità. Non si tratta di un aspetto strutturale, ma funzionale! Quindi il nostro consiglio è quello di acquistare prodotti che possano adattarsi a qualsiasi esigenza.