Postazione Gaming, i migliori prodotti per abbellirla | Maggio 2020

Qualsiasi giocatore possiede nella propria abitazione una postazione gaming, un angolo più o meno grande in cui dedicarsi nella più totale libertà a quello splendido hobby che è il videogiocare. Sia che siate degli aficionados delle tradizionali console, sia che siate invece degli amanti del gaming su PC avrete infatti sicuramente un vostro antro personale in cui potete immergervi in lunghe sessioni di gioco. Vista la sempre più grande importanza delle postazioni da gaming, che diventa ancor più rilevante se dovete mostrarle durante qualche streaming, sono sempre più i modi per arricchire i propri spazi, rendendoli così più belli da vedere e, soprattutto, personali. Per meglio aiutarvi a ricreare la vostra postazione gaming dei sogni abbiamo quindi ricercato per voi quelli che ad oggisono i migliori prodotti sul mercato per dar un tocco in più alle vostre stanze, elencandoli in un corposo elenco che potete trovare comodamente qui di seguito.

Postazione Gaming, i migliori prodotti per abbellirla

Funko Pop!

Facilmente riconoscibili, bellissimi da vedere e anche discretamente economici: se siete alla ricerca di un modo per arricchire in modo semplice ed efficace la vostra postazione gaming troverete nei Funko Pop! una delle migliori soluzioni ad oggi disponibili. Impossibile, difatti, rimanere impassibili di fronte alla loro estetica e stile, con le piccole figure che sono entrate da oramai diversi anni nel cuore di tantissimi videogiocatori e non solo. Considerando l’incredibile pletora di soggetti rappresentati dai Funko Pop! ci è ovviamente impossibile consigliarvi i migliori ad oggi sul mercato, trattandosi del resto di una questione spesso e volentieri puramente personale, ma qua sotto potete comunque trovare diversi esempi di Funko Pop! per arricchire e abbellire la vostra postazione gaming in tutta libertà.

Nanoleaf Aurora

I più appassionati tra di voi li avranno già adocchiati da diversi mesi, ma per coloro che ancora non li conoscessero i Nanoleaf Aurora sono senza ombra di dubbio alcuno uno dei migliori, se non il migliore modo per rendere drasticamente più accattivante la propria postazione gaming. Questi pannelli con illuminazione LED ci permettono infatti di dare un tocco personale alla nostra postazione gaming, rendendola più variopinta e adatta ad ogni situazione. A rendere il tutto più interessante è inoltre il fatto che potremo controllarli anche da app e che esiste un modulo aggiuntivo, il Nanoleaf Rhythm, che permette ai pannelli di cambiare colore in base alla musica o ai rumori ambientali. Certo, non costano purtroppo poco, ma è innegabile come siano un prodotto di altissima qualità capace di rendere unica ogni postazione gaming e non solo.

Porta controller

Un accessorio immancabile per qualsiasi postazione gaming è al giorno d’oggi un porta controller, ossia quel prodotto che ci permette di tenere in ordine il nostro fido compagno di gioco senza doverlo per forza sempre appoggiare malamente da qualche parte. Un porta controller non ci permetterà solamente di rendere più pulita la nostra postazione gaming, ma anche di renderla esteticamente più accattivante grazie a tutta una serie di soggetti e di forme a dir poco irresistibili. Ora come ora sono infatti presenti sul mercato numerosi porta controller rappresentanti i più iconici personaggi appartenenti ai videogiochi o alla cultura pop, come ad esempio Master Chief da Halo, Crash Bandicoot e, perché no, anche Darth Vader. Un accessorio oramai irrinunciabile, in grado di dare un quid assolutamente non indifferente alle nostre postazioni gaming.

Supporto cuffie

Se per i controller, come abbiamo appena visto, è spesso problematico capire dove riporli dopo qualche sessione di gaming, per le cuffie il problema è ancor più evidente, vista una forma e una struttura che le rende fisiologicamente più fragili dei controller. A venire in nostro soccorso, permettendoci sia di preservare l’ordine che lo stato delle nostre cuffie, sono fortunatamente tutta una serie di diversi supporti, perfetti per ogni postazione gaming. Sia nel caso in cui vogliate qualcosa di semplice e discreto, sia che preferiate un accessorio più esteticamente ricercato sul mercato sono infatti presenti numerosi prodotti, in grado di soddisfare le vostre esigenze qualunque esse siano.

Striscia LED

Non poteva ovviamente mancare in questa lunga lista una sempreverde striscia LED, ossia quello che con ogni probabilità è il metodo più efficace per arricchire con semplicità la nostra postazione gaming. Grazie ad essa è infatti possibile dare un tocco di classe non indifferente al nostro angolo preferito della casa, donandogli anche quel tocco di versatilità dovuto alla possibilità di cambiare illuminazione a piacimento. Di strisce LED ce ne sono veramente di tutti i tipi e tra prodotti che costano una decina di euro ad altri decisamente più dispendiosi c’è praticamente solo l’imbarazzo della scelta. Perché, oramai lo sanno tutti, non c’è postazione gaming che tenga senza una bella striscia LED.

