Super Offerta Audible: 4 mesi a 2,95€ al mese!

Se siete appassionati di lettura e, soprattutto in estate, vi piace godere di audiolibri nel vostro tempo libero, non possiamo che consigliarvi la nuova offerta di Audible, che vi permette di godere del servizio di audiolibri in streaming più in amato in assoluto a soli 2,95€ al mese per 4 mesi!

Vedi offerta su Amazon

Offerta Audible, perché approfittarne?

Con questo prezzo (inferiore a quello di un gelato al mese!) potrete accedere a un vastissimo catalogo di audiolibri e podcast da ascoltare in qualsiasi momento e su diversi dispositivi. Audible, infatti, è disponibile su smartphone, tablet, computer e persino su Amazon Echo, sia online che offline, e tutto ciò senza pubblicità. Al termine dei 6 mesi avrete poi la possibilità di decidere se cancellare l'abbonamento o rinnovarlo per soli 9,99€ al mese.

Audible è indubbiamente il miglior servizio di audiolibri in streaming sul mercato: offre più di 50.000 titoli e oltre 200.000 ore di ascolto in una vasta gamma di generi e lingue. Potrete, quindi, utilizzare il servizio anche per praticare una lingua straniera o rinfrescare le vostre competenze linguistiche, oppure semplicemente per aggiungere un sottofondo culturale alle vostre passeggiate o corse.

Con bestseller come Harry Potter, The Sandman e Twilight, oltre a gialli, thriller, narrativa per bambini, fantascienza, fantasy e libri appena usciti, avrete davvero l'imbarazzo della scelta su cosa ascoltare. Inoltre, troverete numerosi podcast su svariati argomenti, che vi permetteranno di scoprire nuove cose, rimanere aggiornati sulle notizie nazionali e internazionali o approfondire le vostre conoscenze su vari temi.

Insomma, con Audible avrete a portata di mano tutti i libri e i podcast che amate, pronti per essere ascoltati in qualsiasi momento. Non esitate, dunque, ad approfittare di questa offerta, visitando la pagina dedicata su Amazon!

