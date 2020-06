Super sconti su prese e ciabatte intelligenti Meross su Amazon

Siete degli appassionati di domotica? Magari siete interessati a trasformare la vostra casa in una “smart home”? Amazon corre in vostro soccorso con una promozione sui prodotti Meross! Fino alla 23:59 di oggi, 11 giugno 2020, potete trovare moltissimi prodotti del marchio a un prezzo decisamente contenuto.

Gli sconti, innanzitutto, hanno una percentuale variabile, che va dal 17% fino al 40% in base al prodotto e al prezzo iniziale. Uno dei prodotti più interessanti è certamente il kit di quattro prese intelligenti. La particolarità di queste prese risiede nella compatibilità con SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT. Di conseguenza, sono ampiamente supportati da tutti gli smartphone con a bordo il sistema operativo Android e iOS. Il kit in questione è venduto a circa 44€, ma potete trovarlo a 34€ grazie allo sconto del 22%.

Se siete alla ricerca di una ciabatta smart, vi consigliamo senz’altro l’acquisto della Smart 4 Schuko, una multi presa dotata di quattro prese tradizionali e quattro porte USB. Inoltre, questo prodotto è anch’esso compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT. Non manca anche la protezione da possibili sovraccarichi della rete elettrica fino a 2400W. Il suo prezzo di vendita consigliato è di 30 euro circa, ma fino alle 23:59 è disponibile a 30 euro.

In questo articolo troverete tutti i prodotti promozionati, ma vi consigliamo caldamente di affrettarvi perché l’offerta scade questa notte. Infine, raccomandiamo di seguirci sui nostri canali Telegram per non perdere le occasioni last minute sul mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti “Made in China”.

