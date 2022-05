Con l’inizio della Gaming Week di Amazon, siamo pronti a scoprire tantissime offerte che faranno la felicità dei giocatori, i quali potranno approfittare di sconti eccezionali su computer, console, giochi e accessori di ogni tipo. In questa particolare occasione, vogliamo segnalarvi la promozione dedicata al brand HyperX, che propone una selezione di cuffie gaming di qualità a prezzi davvero vantaggiosi!

Che stiate cercando delle cuffie con filo a prezzo budget, o vogliate invece investire su dei performanti modelli wireless o bluetooth, grazie alle numerose proposte troverete sicuramente il prodotto ideale per le vostre sessioni di gioco su PC, console o dispositivi mobili, con la possibilità di risparmiare fino al 43% rispetto ai prezzi di listino originali!

Tra gli articoli in promozione vogliamo segnalarvi le fantastiche HyperX Cloud II Wireless, cuffie gaming progettate per offrire la qualità audio massima e un confort ideale per tutti i giocatori, disponibili a soli 106,99€, grazie a uno sconto del 37% sull’originale prezzo di 169,99€. La loro struttura in alluminio le rende estremamente resistenti e capaci di adattarsi a ogni esigenza, mentre i morbidi padiglioni in memory foam con rivestimento in simil pelle offrono il massimo della comodità anche durante le lunghe sessioni di gioco.

Le HyperX Cloud II Wireless offrono inoltre una qualità audio elevata grazie al driver da 53mm capace di riprodurre con grande fedeltà ogni suono e gestire i bassi in modo chiaro e pulito, con il supporto all’audio surround 7.1 HyperX che immerge completamente nell’azione e consente di ottenere il massimo nelle sfide online grazie al preciso audio posizionale, utile a identificare con facilità nemici e ostacoli. A questo si aggiunge il microfono con cancellazione del rumore, che permette di comunicare con i propri compagni di squadra senza interferenze, dotato di funzione di monitoraggio per verificare correttamente il volume della propria voce.

Queste cuffie gaming offrono inoltre un’ottima autonomia, consentendo un utilizzo prolungato che arriva fino a 30 ore grazie alla connessione wireless da 2,4Ghz, che oltre a permettere una gestione della batteria ottimizzata, consente anche una portata che arriva fino a 20 metri di distanza. Le HyperX Cloud II Wireless risultano eccellenti in ogni situazione, anche fuori dal gaming, e possono essere utilizzate per le videoconferenze o per ascoltare musica e godersi l’avvolgente audio dei propri film preferiti.

In conclusione le HyperX Cloud II Wireless offrono al giocatore una qualità audio di altissimo livello e un comfort eccezionale, tra comodità d’uso e autonomia della batteria, permettendo di ottenere il meglio da PC e console. Ma si tratta solo di uno dei tanti prodotti della linea Hyper X attualmente in promozione, per questo vi consigliamo di visitare la pagina dedicata alle offerte per scoprire questo e altri prodotti davvero interessanti!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

