SupRemo e Uranium Backup: assistenza remota e protezione dati a prezzi da urlo!

In ambito aziendale, la protezione dei dati e l’assistenza remota rappresentano due aspetti alquanto importanti, perché permettono non solo di salvaguardare gli asset aziendali ma anche di risolvere eventuali problematiche in tempo reale, ovunque ci si trovi. In commercio ci sono diversi software che riescono a compiere tutte queste attività, e fra questi vogliamo segnalarvi Uranium Backup e SupRemo, entrambi sviluppati da Nanosystems, attualmente disponibili ad un prezzo eccezionale!

Uranium Backup è una soluzione affidabile e apprezzata da centinaia di migliaia di utenti ed è commercializzata in oltre 110 paesi nel mondo. Con la sua semplice interfaccia permette di creare backup di file, cartelle, immagini disco, cassette di posta Exchange, database e macchine virtuali, da dispositivi di archiviazione fisici (immagini disco, cassette di posta Exchange, database e macchine virtuali) potendo destinare le copie in locale, in rete e su cloud (Amazon S3, Microsoft Azure e OneDrive, Google Drive e Dropbox).

Garantisce un alto livello di sicurezza grazie al protocollo di cifratura AES 256-bit. Inoltre, permette di attivare le notifiche e-mail configurabili oppure di attivare il ripristino d’emergenza, oltre a consentire il trasferimento rapido di tutti i documenti con la compressione ZIP.

SupRemo è un software sviluppato per poter effettuare supporto da remoto e per il telelavoro che, oltre a non necessitare di installazione o configurazione, si caratterizza per la sua sicurezza, grazie alla cifratura del flusso dati. SupRemo è compatibile con tutti i dispositivi attualmente presenti sul mercato (Windows, MacOS, iOS e Android, oltre che Linux utilizzando Wine).

La licenza di Uranium Backup ha un prezzo differente in base all’edizione scelta che parte da 80,00€ e arriva a 290,00€. Supremo, essendo più un servizio a tutto-tondo, ha un canone trimestrale/annuale con prezzi che partono da 33,00€.

Con la promo Summer Sales 2021 potrete acquistare (o se siete già clienti fare l’upgrade) un piano annuale di SupRemo o Uranium Backup (edizioni Gold o Pro), ottenere uno sconto del 25% e attivare le licenze in qualsiasi momento. Per poter accedere alla promozione, è sufficiente inserire al checkout il codice sconto “SUMMER2021”.

Insomma, si tratta di una promozione che darà l’opportunità sia di migliorare la sicurezza aziendale che migliorare il lavoro da remoto e l’assistenza tecnica ai vostri clienti e, considerando le specifiche di entrambi i software, riteniamo che sia da cogliere al volo! Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, in particolare dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Vi auguriamo un buono shopping!

